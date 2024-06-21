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Kendisine ait sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaduman, “1 sene boyunca formasını terlettiğim Bucaspor'dan ayrılmış bulunmaktayım. Başta benimle sahada aynı mücadeleyi gösteren takım arkadaşlarıma, hocalarıma, masöründen, malzemecisine bizde emeği olan bütün çalışanlara çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. 32 yaşındaki oyuncu, sarı-lacivertli formayla 20 maça çıktı.

Yeni sezon öncesi kadro çalışmalarına henüz başlamayan TFF 2. Lig ekiplerinden Bucaspor 1928’de ilk ayrılık gerçekleşti ve 32 yaşındaki savunma oyuncusu Sadi Karaduman takımdan ayrıldığını duyurdu.

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