Bucaspor 1928'de forma giyen 17 yaşındaki genç santrfor Arda Usluoğlu, Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in dikkatini çekti. Genç yeteneğin geleceği merak konusu olurken, kulüpler arasında olası transfer görüşmeleri gündemde.

Arda Usluoğlu: Genç yıldızın yükselişi

Bucaspor 1928'in genç forveti Arda Usluoğlu, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. 27 maçta 4 gol atan Usluoğlu, sadece takımının değil, aynı zamanda birçok Süper Lig kulübünün de ilgisini çekmeyi başardı. Fenerbahçe ve Alanyaspor'un da genç yeteneğe ilgisi olduğu biliniyor.

Başakşehir'in ilgisi

Son olarak, Başakşehir'in Usluoğlu'na olan ilgisi medyada geniş yankı buldu. Genç oyuncunun sözleşmesi Haziran 2026'ya kadar sürüyor ve bu durum transfer ihtimalini daha da cazip hale getiriyor. Ancak Bucaspor, transfer yasağı nedeniyle Usluoğlu'nu elinde tutmayı hedefliyor.

Gelecek planları ve beklentiler

Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, transfer yasağı nedeniyle ellerindeki kilit oyuncuları kaybetme riskinin farkında. Usluoğlu'nun geleceği konusunda ise önümüzdeki günlerde net bir karar alınması bekleniyor. Arda Usluoğlu'nun kariyerindeki bu önemli dönemeçte, kulübünün tutumu ve olası transfer teklifleri büyük önem taşıyor.