Hareketli şarkılarıyla Bodrum’da ki sahnesine başlayan Deha Bilimlier ilk yarım saat konuklarını masalarına oturtmadı; her şarkıya eşlik edip oynayan misafirler genç şarkıcıyı adeta alkış yağmuruna tuttu.

Konserin devamında " Sıra sizi ağlatmaya geldi" diyen Bilimlier Ferdi Tayfur şarkılarıyla konuklarına duygusal anlar yaşattı. Kendisini dinlemeye eşiyle birlikte gelen eski futbolcu Semih Şentürk'e bir şarkısının sonunda; " buda mı gol değil Semih" diyerek son günlerde büyük ilgi gören şarkısı " Git git yoluna"yı söyledi. Şarkı sonunda ise Semih Şentürk " Şimdi gol oldu işte" diyerek Bilimliere cevap verdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan Deha kendisini dinlemeye gelen konukların yoğun isteği üzerine yeni şarkısı " Git git yoluna" yı bis yaparak programını sonlandırdı.