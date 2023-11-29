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YEE'den yapılan açıklamaya göre, iki ülkenin dostluk ruhunu yansıtan fotoğraf sergisinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivi envanterinde yer alan Cumhuriyet ve Dışişleri Arşivi katalogları, Anadolu Ajansı (AA) Arşivi, Amsterdam'da bulunan Sosyal Tarih Arşivi katalogları, Arjantin Dışişleri Arşivi bünyesindeki diplomatik arşiv evrakı ve Arjantin genel arşivi kataloglarındaki Caras ve Caretas dergisi dokümanlarının olduğu çok sayıda materyal ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Açılışta konuşan Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçisi Ömür Budak, katkıları dolayısıyla YEE ve Arjantinli yetkililere teşekkür etti.

Etkinliğe Arjantin'in eski Ankara Büyükelçisi Sebastian Marco, tarihçi Kutlu Kayıran ve Prof. Dr. Sina Akşin olmak üzere çok sayıda davetli katıldı.

Sergide Buenos Aires’teki ilk Türk Büyükelçiliği, 1939'dan 1980'e kadar Buenos Aires'e atanan Türk elçi ve büyükelçileri, iki ülke devlet başkanlarının karşılıklı resmi ziyaretleri, Arjantinli kuruluşların Türk halkına depremler sonrasındaki yardımları, Eva Peron (eski Arjantin Devlet Başkanı'nın eşi) hakkında Türkiye'de düzenlenen etkinlikler ve Arjantinli denizcileri taşıyan Sarmiento gemisinin İstanbul ziyaretinden görseller ilk kez toplu sunuldu.

Açılışlardan sonra Türk gitarist Serkan Yılmaz ve Arjantinli bandoneon sanatçısı Carla Algeri tarafından mini konser verildi.

Cumhuriyet’in 100. Yılında Türkiye-Arjantin İlişkileri Sergisi, 30 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.