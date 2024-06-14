Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesiyle Büyükşehir ve BUSKİ’de görev yapan memurların sosyal haklarında büyük bir iyileştirme yapıldı. Davul zurna eşliğinde imzalanan sözleşme ile Ramazan ve Kurban bayramlarında birer sosyal denge tazminatı tutarında ikramiye verilirken, çocukları eğitim gören personele de eğitim ve kırtasiye desteği olarak 3000 TL ikramiye verilecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ise kadın çalışanlara yarım gün idari izin hakkı tanınacak.BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Tüm Bel-Sen arasında yapılan toplu sözleşmeyle birlikte Büyükşehir ve BUSKİ bünyesinde çalışan memurların yüzü güldü. 01 Nisan 2024-31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan sözleşme, Bursa Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası’nda Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt’un da katıldığı törenle imzalandı.

“KADINLARA 8 MART’TA İDARİ İZİN HAKKI”

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak büyük bir aile olduklarını söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, bu ailenin kıymetli fertlerinin kent ve yurttaşlar için mesai gözetmeksizin, gece gündüz demeden çalıştığını, alın teri döktüğünü söyledi. Bu çabayı takdirle karşıladığını belirten Başkan Bozbey, emeklerinden ötürü personele teşekkür etti. Toplu iş sözleşmesindeki kazanımlardan bahseden Başkan Bozbey, “Toplu iş sözleşmesiyle, personelimize Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı’nda birer sosyal denge tazminatı tutarında ikramiye verilecek. 70 TL alınan yemek bedeli 2 katından fazla arttırılacak. İtfaiye ve zabıta memurlarına öğün üzerinden yemek bedeli verilecek. Eylül ayında çocukları eğitim gören personelimize eğitim ve kırtasiye desteği olarak net 3000 TL ikramiye verilecek. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadın çalışanlarımıza yarım gün idari izin hakkı tanınacak. Personelimize, tüm tesislerde ve iştiraklerimizin işlettiği işletmelerde geçerli olacak şekilde yüzde 25 indirim uygulanacak. Yaz ve kış spor okullarında yine yüzde 25 indirim yapılacak. Bursa Büyükşehir Belediyemiz ile Tüm Bel-Sen arasında imzalanan toplu iş sözleşmesinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum” dedi.

Törende konuşan Tüm Bel-Sen Genel Başkanı Erdal Bozkurt, Büyükşehir Belediyesi ile yaptıkları toplu iş sözleşmesinin hayırlı olmasını diledi. Bugün bir başlangıç yaptıklarını anlatan Bozkurt, ortak akılla birlikte belediyenin imkanları oranında yapılabileceklerin masaya yatırıldığını söyledi. Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa halkına hizmet ettiğini, hizmeti üretenlerin mutluluğunun da önemli olduğunu belirten Bozkurt, emekten ve insandan yana tercih yapılınca ortaya güzel sonuçların çıktığını ifade etti.

Konuşmaların ardından toplu iş sözleşmesi için imzalar atıldı.

