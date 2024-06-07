Tarım ve Orman Bakanlığı, 2024 yılı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) buğday ve arpa alım fiyatları ve fark ödemesi desteklerini açıkladı. 2024 mahsulü hububat alım fiyatları ikinci gruplar için ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı TMO’nun 2024 yılı buğday ve arpa alım fiyatını sosyal medya üzerinden duyurdu. Hububat hasadının ülke genelinde yüzde 5 seviyesinde olduğunu kaydeden Tarım ve Orman Bakanlığı yeni fiyatları şöyle açıkladı:

“Hasat başlangıcından bugüne kadar gelinen süreçte piyasalar yakından takip edilerek, bugün itibarıyla TMO hububat alım fiyatları ve fark ödemesi desteklerinin açıklanmasına karar verilmiştir. 2024 mahsulü hububat alım fiyatları (2. gruplar için) ton başına makarnalık buğdayda 10 bin lira, ekmeklik buğdayda 9 bin 250 lira ve arpada 7 bin 250 lira olarak belirlendi. Bakanlıkça, Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı üreticilere buğday için ton başına bin 750 liraya kadar, arpa için ton başına 750 liraya kadar fark ödemesi desteği verilecek.”

Açıklamada “Verilecek fark ödemesi desteği ile birlikte üreticilerin eline ton başına makarnalık buğdayda 11 bin 750 lira, ekmeklik buğdayda 11 bin lira ve arpada 8 bin lira geçecek” denildi.

Özel: En az 15 bin lira olmalı

Geçen yıl bir ton ekmeklik buğdayın fiyatı 8 bin 250 lira, bir ton arpanın fiyatı ise 7 bin lira olarak belirlenmişti. Yeni fiyatlarla arapanın fiyatı yüzde 3, ekmeklik buğdayın fiyatı yüzde 12 oranında arttı ancak üretimi 10 bin 600 lira seviyesinde olan ekmeklik buğday üretim maliyetinin altında kaldı.

Önceki yıllarda hububat alım fiyatları Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanırken, bu yıl fiyatların gece yarısı sosyal medya üzerinden açıklanması dikkat çekti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı buğday alım fiyatlarına “üreticinin ölüm fermanı” diye tepki gösterdi. Hububat fiyatının en az 15 lira olarak güncellenmesini isteyen Özel, sosyal medyadan şu açıklamayı yaptı:

“AK Parti Hükümeti ve Tarım Bakanlığı çiftçilerin alın terini, emeğini maalesef yok saymıştır. Bu, üreticinin ölüm fermanıdır. Açıklanan hububat fiyatı, maliyetin bile altında kalmıştır. Buğdayın kilogram fiyatı en az 15 lira olarak güncellenmelidir.”

Yeni hububat fiyatları sosyal medyada ise “Açıklanan fiyatlar, güncel piyasa/borsa fiyatını da aşağı çekecek, emekçinin alın terini fırsatçı sermayeye teslim edecektir” diye yorumlandı.