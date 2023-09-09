Bugün 9 Eylül... Türk Milleti için bir başka bayramdır bu Eylül günü. 14 Ağustos 1922'de harekete geçen Türk Ordusu'nun, 26 Ağustos'ta başlattığı saldırının muhteşem sonucudur 9 Eylül.

9 Eylül, 15 Mayıs 1922 sabahı İzmir rıhtımına yanaşan Yunan kuvvetlerinin yaptığı saldırıların, barbarlıkların, zulümlerin sona erdirilmesinin yıldönümüdür.

3 yıl süreyle bu güzel kentin topraklarını kendi yurtları sanan zavallı Yunanlıların Mustafa Kemal ve silah arkadaşları tarafından denize dökülmeleri ile taçlandırılmış bir sonbahar günüdür 9 Eylül...

Kısacası 15 Mayıs 1919'da başlayan İzmir İşgali'nin 9 Eylül 1922'de Türk Ordusu'nun kente girmesi ile sona erdirdiği, bir destan'dır 9 Eylül.

Bugün her günden daha güzeldir bizler için.

Türk ulusu için...

Ama İzmir için bir başka daha güzellik vardır, bu destanın özünde...

Dedik ya, kendi toprakları sandıkları, ilelebet kalacaklarının hesabını yaptıkları bu güzel kentten kaçarken, yakıp – yıkan Yunanlıların, çaresizlik içindeki görüntüleri tüm dünyanın hafızasında tazeliğini korumaktadır.