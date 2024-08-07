Dün 77,82 dolara kadar yükselen Brent petrol, günü 76,48 dolar seviyesinde tamamladı. Saat 09.25 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı kapanışa göre yüzde 0,01 azalarak 76,47 dolara geriledi.

Küresel arz endişeleri

Petrol fiyatlarındaki düşüş, Orta Doğu'da yükselen tansiyon ve Libya'daki üretim durması gibi arz endişelerinin etkisiyle sınırlı kaldı. İsrail'in Lübnan'da gerçekleştirdiği saldırılar ve Hamas lideri İsmail Heniyye'nin Tahran'da suikasta uğraması, bölgedeki gerilimi artırdı. İran ve Lübnan Hizbullahı'ndan gelen misilleme tehditleri, petrol arzı üzerindeki riskleri artırıyor.

Libya'nın Şerare Petrol Sahası'ndaki üretim durması da piyasaları olumsuz etkiledi. Şerare, günlük yaklaşık 300 bin varil üretim kapasitesiyle Libya'nın toplam üretiminin üçte birini oluşturuyor.

ABD stok verileri

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), küresel petrol stoklarının yılın ikinci yarısında günlük yaklaşık 800 bin varil azalacağını öngörüyor. Ancak, Amerikan Petrol Enstitüsü (API) ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 180 bin varil arttığını belirtti. Bu veri, yaz döneminin sonuna yaklaşılmasıyla azalan seyahatlerin talepte düşüşe neden olduğunu gösteriyor.

Brent petrol için teknik analizde 77,43 ile 79,64 dolar aralığı direnç, 75,22 ile 73,01 dolar aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilir.

ABD'deki resesyon korkusu, petrol piyasalarında talep endişelerini beslemeye devam ediyor. EIA'nın gün içinde açıklayacağı resmi stok verileri, stokların arttığını gösterirse petrol fiyatlarının düşüş trendine devam etmesi bekleniyor.