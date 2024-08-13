Dolar, düne göre hafif bir düşüşle güne başlarken, Euro ise hafif bir artış gösterdi. Sterlin ise yükselişini sürdürüyor. Piyasalardaki bu değişimler, döviz kurlarını yakından takip edenler için önem arz ediyor.

Dolar ve Euro'da güncel durum

Bugün saat 09:30 itibariyle dolar 33.5230 TL'den alınıp 33.5526 TL'den satılıyor. Dolar, düne göre yüzde -0.08 oranında bir düşüş kaydetti. Euro ise 36.6821 TL'den alınıp 36.7378 TL'den satılıyor ve düne göre yüzde 0.04 oranında bir artış gösterdi. Sterlin ise 42.9412 TL'den işlem görmeye devam ediyor.

Dünkü piyasa hareketleri

Dün dolar, en yüksek 33.5971 TL, en düşük 33.5119 TL seviyelerini gördü ve günü 33.5805 TL'den kapattı. Euro ise gün içinde 36.7511 TL ile en yüksek seviyesine, 36.5911 TL ile en düşük seviyesine ulaştı ve günü 36.7025 TL olarak tamamladı.

Doların aylık ve yıllık performansı

Ağustos ayının başından itibaren dolar 0,44 TL artarak yüzde 1,34 oranında değer kazandı. Yılbaşı itibariyle ise dolar 3,78 lira artarak yüzde 12,71 değer kazandı. Son bir yıl içinde dolar 27.0214 TL'den 33.5550 TL'ye yükseldi ve bu süreçte yüzde 24,18 değer kazandı.

Euronun aylık ve yıllık performansı

Euro, Ağustos ayının başından itibaren 0,94 TL artarak yüzde 2,64 oranında değer kazandı. Yılbaşından bu yana ise 4,16 lira artışla yüzde 12,78 değer kazandı. Euro, son bir yıl içinde 29.5546 TL'den 36.7177 TL'ye yükselerek yüzde 24,24 oranında değer kazandı.

Sterlinin aylık ve yıllık performansı

Sterlin, Ağustos ayının başından itibaren 0,68 TL artarak yüzde 1,62 oranında değer kazandı. Yılbaşından bu yana 5,20 lira artarak yüzde 13,76 değer kazanan sterlin, son bir yılda ise 34.3303 TL'den 42.9522 TL'ye yükseldi ve yüzde 25,11 oranında bir değer kazancı yaşadı.