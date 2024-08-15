15 Ağustos 2024 itibarıyla, serbest piyasada döviz kurları güne hareketli başladı. Dolar, 33.6201 TL'den işlem görürken, euro ise 37.1292 TL'yi gördü. Dolar, düne göre yüzde 0.03 artışla güne başlarken, euroda yüzde 0.29'luk bir artış kaydedildi.

Dolar ve Euro’da güncel kurlar

Bugün saat 09:30 itibarıyla dolar 33.5868 TL'den alınırken, 33.6110 TL'den satılıyor. Euro ise 37.0332 TL alış ve 37.1311 TL satış fiyatlarıyla işlem görüyor. İngiliz sterlini ise 43.1483 TL alış ve 43.2902 TL satış fiyatıyla piyasada yer alıyor. Döviz kurlarındaki bu artışlar, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.

Dolar ve Euro’nun aylık-yıllık performansı

Dolar:

Ağustos ayının ilk gününe kıyasla dolar kuru 0,51 TL artarak yüzde 1,54 değer kazandı. Yılbaşındaki 29.7714 TL seviyesine göre ise 3,85 TL artışla yüzde 12,93 oranında yükseldi. Son bir yılda dolar, 27.0633 TL’den 33.6201 TL’ye çıkarak yüzde 24,23 değer kazandı.

Euro:

Euro kuru, Ağustos ayının ilk gününe kıyasla 1,36 TL artarak yüzde 3,79 oranında yükseldi. Yılbaşındaki 32.5562 TL seviyesine göre ise 4,57 TL artışla yüzde 14,05 değer kazandı. Son bir yılda euro, 29.5271 TL’den 37.1292 TL’ye yükselerek yüzde 25,75 oranında bir artış gösterdi.

Sterlin:

İngiliz sterlini, bu ayın ilk gününe göre 1,05 TL artarak yüzde 2,50 değer kazandı. Yılbaşındaki 37.7568 TL seviyesine göre ise 5,57 TL artışla yüzde 14,74 oranında değer kazandı. Son bir yılda sterlin, 34.3991 TL’den 43.3224 TL’ye yükselerek yüzde 25,94 değer kazandı.