21 Ağustos 2024 sabahı itibarıyla Dolar 33.9215 TL, Euro ise 37.7602 TL’den işlem görüyor.

Günlük değişim oranları ve aylık-yıllık performans analizleri, yatırımcıların merak ettiği detaylar arasında.

Bugün dolar ve euro kurlarında neler yaşandı?

Bu sabah itibarıyla dolar ve euro, Türk lirası karşısında hafif yükseliş gösteriyor.

21 Ağustos 2024 saat 09:30 itibariyle Dolar/TL 33.9215 seviyesinde, Euro/TL ise 37.7602 seviyesinden işlem görüyor.

Serbest piyasada anlık kur değişimleri şu şekilde:

USD/TRY: Alış 33.9070 TL, Satış 33.9177 TL (%0.11 artış)

EUR/TRY: Alış 37.7218 TL, Satış 37.7587 TL (%0.07 artış)

GBP/TRY: Alış 44.1401 TL, Satış 44.2154 TL (%0.03 artış)

Dünkü kur verileri

Dolar, dün en yüksek 33.8264 TL ve en düşük 33.7505 TL seviyelerini gördü ve günü 33.8246 TL’den kapattı.

Euro ise en yüksek 37.4921 TL ve en düşük 37.4265 TL seviyelerini görüp, günü 37.4394 TL ile tamamladı.

Aylık ve yıllık performans

Dolar

Ağustos ayının başından bu yana dolar 0,81 TL artarak %2,45 oranında değer kazandı.2024 yılı başında 29.7714 TL olan dolar, 33.9215 TL’ye çıkarak %13,94 değer kazandı.

Son bir yılda ise dolar, %24,89 artış gösterdi.

Euro

Euro, Ağustos ayında 1,99 TL artarak %5,55 oranında yükseldi.2024 yılı başında 32.5562 TL olan Euro, %15,98 oranında değer kazandı.

Son bir yılda Euro, %27,50 artış gösterdi.

Sterlin

Sterlin, Ağustos ayının başından bu yana 1,94 TL artarak %4,59 oranında değer kazandı.Yılbaşından bu yana sterlin %17,09 artış gösterdi.