Döviz kurlarındaki yukarı yönlü sınırlı hareketler devam ederken, Dolar ve Euro'nun Türk Lirası karşısındaki değeri merak ediliyor. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar? İşte 29 Ağustos 2024 itibarıyla döviz kurlarındaki son gelişmeler...

Dolar ve Euro kaç TL?

Güne 34,09 seviyesinde başlayan Dolar/TL, bankalararası piyasada gün boyunca bu civarda işlem görmeye devam ediyor. Euro/TL ise 37,90 seviyesinden el değiştiriyor.

Geçen hafta dolar karşısında yüzde 0,9 değer kaybeden Türk Lirası, ay başından bu yana ise yüzde 2,6 oranında bir değer kaybı yaşadı.

Günün veri gündemi

Bugün, saat 10.00'da yayımlanacak olan Ağustos ayı Ekonomik Güven Endeksi ve saat 14.30'da açıklanacak olan TCMB verileri ekonomik gündemde yer alıyor. Bankacılar, net uluslararası rezervin 23 Ağustos ile sona eren haftada 4 milyar dolar azaldığını tahmin ediyor.

EKK toplantısı ve OVP

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplanan Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), eylül ayının ilk haftasında açıklanması planlanan Orta Vadeli Program'ın (OVP) temel politika hedeflerini ele aldı.

IMF'nin Türkiye raporu

IMF, Türkiye'nin ekonomi politikalarını sıkılaştırarak kriz risklerini ciddi ölçüde azalttığını belirtti. Raporda, finansal istikrarın sürdürülmesi için daha fazla reforma ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Haftalık ekonomik veriler

Yarınki resmi tatilin ardından, takip edilecek başlıca veri ise haftaya salı günü yayımlanacak olan ağustos ayı enflasyon verisi olacak.

Döviz türleri

Döviz Türü Satış Değişim Dolar 34,09 0.10 % Euro 37,90 -0.35 % Sterlin 45,04 -0.30 %