30 Ağustos 2024 itibariyle serbest piyasada dolar 34.0638 TL’den alınıp 34.0812 TL’ye satılıyor. Dolar, düne göre sabit kalarak güne yüzde 0.00 değişimle başladı. Euro ise 37.7336 TL’den alınıp 37.7548 TL’den satılıyor ve yüzde -0.02’lik bir düşüşle işlem görüyor. Sterlin ise 44.8831 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dün, dolar en yüksek 34.2845 TL'yi ve en düşük 34.0568 TL'yi görerek günü 34.0694 TL seviyesinde tamamladı. Euro ise 38.1721 TL’den 37.6777 TL’ye inerek günü 37.7496 TL ile kapattı.

Döviz kurlarında aylık ve yıllık performans

Dolar:

Aylık Performans: Ağustos ayının başına göre dolar 0,96 TL artışla yüzde 2,90 değer kazandı.

Ağustos ayının başına göre dolar 0,96 TL artışla yüzde 2,90 değer kazandı. Yıllık Performans: Yılbaşı başlangıç değerine göre (29.7714 TL) dolar 4,30 TL artışla yüzde 14,44 oranında değer kazandı. Son bir yılda ise 26.7142 TL’den 34.0710 TL’ye çıkarak yüzde 27,54’lük bir artış yaşadı.

Euro:

Aylık Performans: Ağustos ayının başına göre euro 1,97 TL artarak yüzde 5,50 değer kazandı.

Ağustos ayının başına göre euro 1,97 TL artarak yüzde 5,50 değer kazandı. Yıllık Performans: Euro, yılbaşından bu yana 32.5562 TL'den 37.7423 TL’ye çıkarak yüzde 15,93 oranında yükseldi. Son bir yılda ise 29.1728 TL’den 37.7423 TL’ye yükselerek yüzde 29,37 oranında değer kazandı.

Sterlin:

Aylık Performans: Sterlin, bu ayın başına göre 2,62 TL artarak yüzde 6,19 değer kazandı.

Sterlin, bu ayın başına göre 2,62 TL artarak yüzde 6,19 değer kazandı. Yıllık Performans: Yılbaşından itibaren sterlin 37.7568 TL’den 44.8855 TL’ye çıkarak yüzde 18,88 oranında yükseldi. Son bir yılda ise 34.0061 TL’den 44.8855 TL’ye yükselerek yüzde 31,99’luk bir artış kaydetti.

Döviz kurlarındaki bu dalgalanmalar, Türkiye ekonomisindeki dinamikleri ve global piyasalardaki gelişmeleri yakından takip edenler için önemli sinyaller veriyor. Gelişmelerin nasıl seyredeceğini görmek için piyasalara dikkatle göz atmaya devam edin.