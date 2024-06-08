Bugün Dünya Okyanus Günü. Dünya Okyanus Günü, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından kabul edildi ve o günden bu yana her yıl 8 Haziran'da kutlanıyor. Okyanus Günü, artan kirliliğe karşılık okyanusların önemine dikkat çekmek ve deniz ekosistemlerini korumak amacıyla kutlanıyor.

Okyanuslar dünya iklimini düzenleyen, sınırsız türün yaşam alanı olan ve milyarlarca insanın geçimini sağlayan hayati ekosistemler olarak biliniyor.

Plastik ve kimyasal atıkların tehlikeleri

Özellikle plastik atıklar ve kimyasal maddeler okyanuslar için büyük bir tehdit oluşturuyor. Her yıl binlerce ton plastik atık, okyanuslara karışıyor ve deniz canlılarının hayatı tehlikeye giriyor. Balıklar, kuşlar ve deniz memelileri plastik atıklarını yiyecek sanarak tükettiği için deniz canlılarının ömrü kısalıyor. Ayrıca endüstriyel atıklar ve yayılan kimyasallar okyanuslara karışarak deniz suyunun kalitesini düşürüyor. Ekosistemler ciddi oranda zarar görüyor.

Bireysel olarak neler yapılabilir?

Okyanusları korumak için bireysel olarak da alabilecek önlemler var. Plastik tüketimini azaltmak, geri dönüşüm yapmak, deniz ürünleri tüketiminde sürdürülebilir kaynaklar tercih etmek ve sağlıklı ürünler kullanmak bu önlemler arasında yer alıyor. Plaj temizliği, çevredeki insanları bilinçlendirerek okyanusların korunmasına katkıda bulunan etkinlikler olarak değerlendiriliyor.