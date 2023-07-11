"Anne, anne, hâlâ seni rüyamda görüyorum

Kız kardeşim, erkek kardeşim, hâlâ sizi her gece rüyamda görüyorum

Yoksunuz, yoksunuz, yoksunuz

Sizi arıyorum, sizi arıyorum, sizi arıyorum

Nereye gitsem sizi görüyorum

Anne, baba, neden yoksunuz?



Bosna'm, sen benim annemsin

Bosna'm, sana anne diyeceğim

Bosna annem, Srebrenitsa kız kardeşim

Yalnız kalmayacağım!"

Bu ağıt bundan 28 yıl önce Avrupa'nın ortasında gerçekleşen Srebrenitsa'da yapılan soykırımda katledilen Müslüman Boşnakların ardından yakıldı. Ana-babası, erkek kardeşleri, kız kardeşleri ve sevdiklerinden ayrı kalan bir çocuğun kederinden ve acısından bahseden bu dizeleri Potoçari Anıt Mezarlığı'nda Bosnalı kız çocuklarından Boşnakça dinlemek insanın tüylerini diken diken ediyor, tarif edilmez bir duygu seline sürüklüyor. O zaman anlıyor insan; vahşetin, soykırımın, acının ne demek olduğunu. O zaman anlıyor insan; 20. yüzyılda sözde medeni Avrupa'nın yüzlerce Boşnak katledilirken nasıl üç maymunu oynadığını... Bir an avazınızın çıktığı kadar haykırmak geliyor içinizden "Allah'ım bu nasıl bir acı, bu vahşet yaşanırken ey insanlık; neredeydiniz, nasıl göz yumdunuz bu katliama" diye. Ama sonra yutkunuyorsunuz karşınızda o sarsılmaz metaneti görünce.

Bugün yine Potoçari Anıt Mezarlığı'nda soykırımın ardından kimlik tespiti yapılan 30 soykırım şehidi daha defnedilecek. Yaklaşık 30 yıldır kurşunların da renginin olduğu topraklarda yankılanan bu tarifsiz acı, bir kez daha gün yüzüne çıkacak. Kalpler hüzünlenecek, gözlerden yaşlar dökülecek, beyaz zambaklar bu sefer de acı verecek ama soykırım asla unutulup gitmeyecek... Bilge Kral Aliya İzzetbegoviç'in de “Savaşta büyük zulme uğradınız. Zalimleri affedip, affetmemekte serbestsiniz. Ne yaparsanız yapın, ama soykırımı unutmayın. Çünkü; unutulan soykırım tekrarlanır!” dediği gibi.

Geçen yıl soykırımın 27'nci yıldönümünde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Tunç Soyer'in davetiyle büyükşehir meclis üyeleri, Balkan dernekleri ve İzmir basınının temsilcilerinden oluşan bir heyetle Bosna-Hersek’teydik. Soykırım günü resmi anma programına iştirak edip kimlik tespiti yapılan 50 şehidin cenaze namazını kılmıştık. Mezarlıkta; kabirlerin başında metanetlerini koruyarak annelerinin, babalarının, çocuklarının ve sevdiklerinin arkasından dua eden kardeş Bosna-Hersek halkının yanında, acısına ortak olmuştuk. 1995 yılında erkek kadın, çocuk yaşlı demeden 8 bin 372 kişiye Sırp güçlerince yapılan katliamın izlerine tanıklık etmiştik. Gazete haberlerinden, televizyonlardan gösterilenlerin ötesinde orada olmak, o anlara tanıklık etmek… Acı, mücadele azmi ve daha nicesi… Bugün orada değiliz ama kalbimiz Srebrenitsa’da, Bosna’da. Soykırımı her birimiz en az kardeşlerimiz kadar unutmamalılıyız ve diri tutmalıyız.



Yalnız değilsin Bosna, yalnız değilsin Srebrenitsa...

Nisi sama Bosna, nisi sama Srebrenica...