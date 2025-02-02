2 Şubat 2025 Pazar günü, futbolseverler için heyecan dolu bir maç programı sunuluyor. Türkiye Süper Lig'den Avrupa'nın önde gelen liglerine kadar birçok mücadele sahne alacak. İşte bu hafta sonu oynanacak maçlar!

Türkiye Trendyol Süper Lig

Adana Demirspor - Kasımpaşa 13.30

Göztepe - Alanyaspor 16.00

Fenerbahçe - Rizespor 19.00

Türkiye Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Ankaragücü 13.30

Şanlıurfaspor - İstanbulspor 13.30

Amed - Sakaryaspor 16.00

Manisa - Karagümrük 16.00

Erokspor - Boluspor 19.00

İngiltere Premier Lig

Brentford - Tottenham 17.00

Manchester Utd - Crystal Palace 17.00

Arsenal - Manchester City 19.00

İspanya La Liga

Barcelona - Alaves 16.00

Valencia - Celta 18.15

Osasuna - Real Sociedad 20.30

Real Betis - Athletic Club 23.00

İtalya Serie A

Juventus - Empoli 14.30

Fiorentina - Genoa 17.00

Milan - İnter 20.00

Roma - Napoli 22.45

Almanya Bundesliga

Frankfurt - Wolfsburg 17.30

Leverkusen - Hoffenheim 19.30

Fransa Ligue 1

Toulouse - Nice 17.00

Angers - Le Havre 19.15

Rennes - Strasbourg 19.15

Reims - Nantes 19.15

Marsilya - Lyon 22.45