20 Ocak 2025 Pazartesi günü futbolseverler için dolu dolu geçecek. Türkiye Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve diğer liglerde önemli karşılaşmalar var. Özellikle Trabzonspor-Sivasspor ve Chelsea-Wolverhampton maçları ön plana çıkıyor. İşte maç programı:
Türkiye Trendyol Süper Lig
Trabzonspor - Sivasspor, 20.00
Türkiye Trendyol 1. Lig
Gençlerbirliği - Kocaelispor 20.00
İngiltere Premier Lig
Chelsea - Wolverhampton, 23.00
İspanya LaLiga
Villarreal - Mallorca 23.00
İtalya Serie A
Como - Udinese, 22.45
Portekiz Premier Lig
Boavista - Casa Pia, 23.15
Suudi Arabistan Pro Lig
Al Ettifaq - Al Ahli, 20.00
Kaynak: HABER MERKEZİ