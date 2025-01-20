20 Ocak 2025 Pazartesi günü futbolseverler için dolu dolu geçecek. Türkiye Süper Lig, İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A ve diğer liglerde önemli karşılaşmalar var. Özellikle Trabzonspor-Sivasspor ve Chelsea-Wolverhampton maçları ön plana çıkıyor. İşte maç programı:

Türkiye Trendyol Süper Lig

Trabzonspor - Sivasspor, 20.00

Türkiye Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği - Kocaelispor 20.00

İngiltere Premier Lig

Chelsea - Wolverhampton, 23.00

İspanya LaLiga

Villarreal - Mallorca 23.00

İtalya Serie A

Como - Udinese, 22.45

Portekiz Premier Lig

Boavista - Casa Pia, 23.15

Suudi Arabistan Pro Lig

Al Ettifaq - Al Ahli, 20.00