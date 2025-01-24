Futbolseverler için 24 Ocak 2025 Cuma günü dolu dolu bir maç programı sunuyor. Türkiye Süper Lig ve 1. Lig'deki karşılaşmaların yanı sıra Avrupa’nın önde gelen liglerinden maçlar da futbol tutkunlarını ekran başına davet ediyor.

Türkiye Trendyol Süper Lig

Samsunspor - Gaziantep FK: 20.00

Türkiye Trendyol 1. Lig

Ümraniyespor - Şanlıurfaspor: 20.00

İspanya LaLiga

Las Palmas - Osasuna: 23.00

İtalya Serie A

Torino - Cagliari: 22.45

Fransa Ligue 1

AJ Auxerre - St Etienne: 22.45

Almanya Bundesliga

Wolfsburg - Holstein Kiel: 22.30