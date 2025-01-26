Uşakspor otobüsüne taşlı saldırı Uşakspor otobüsüne taşlı saldırı

26 Ocak 2025 Pazar günü futbolseverler, Türkiye’den Avrupa’ya ve Suudi Arabistan’a kadar birbirinden heyecanlı maçlarla dolu maç programı sizleri bekliyor.

Türkiye Trendyol Süper Lig

  • Çaykur Rizespor - Adana Demirspor | 13.30
  • Antalyaspor - Beşiktaş | 16.00
  • Bodrum FK - Eyüpspor | 16.00
  • Fenerbahçe - Göztepe | 19.00

Türkiye Trendyol 1. Lig

  • Ankaragücü - Erzurumspor FK | 13.30
  • Bandırmaspor - Keçiörengücü | 13.30
  • Fatih Karagümrük - Çorum FK | 16.00
  • Kocaelispor - Pendikspor | 19.00

İngiltere Premier Lig

  • Crystal Palace - Brentford | 17.00
  • Tottenham Hotspur - Leicester City | 17.00
  • Aston Villa - West Ham | 19.30
  • Fulham - Manchester United | 22.00

İspanya LaLiga

  • Rayo Vallecano - Girona | 16.00
  • R. Sociedad - Getafe | 18.15
  • Athletic Bilbao - Leganes | 20.30
  • Barcelona - Valencia | 23.00

İtalya Serie A

  • Milan - Parma | 14.30
  • Udinese - Roma | 17.00
  • Lecce - Inter | 20.00
  • Lazio - Fiorentina | 22.45

Suudi Arabistan Pro Lig

  • Al Ahli - Al Riyadh | 18.45
  • Al Nassr - Al Fateh | 20.00
Kaynak: HABER MERKEZİ