26 Ocak 2025 Pazar günü futbolseverler, Türkiye’den Avrupa’ya ve Suudi Arabistan’a kadar birbirinden heyecanlı maçlarla dolu maç programı sizleri bekliyor.
Türkiye Trendyol Süper Lig
- Çaykur Rizespor - Adana Demirspor | 13.30
- Antalyaspor - Beşiktaş | 16.00
- Bodrum FK - Eyüpspor | 16.00
- Fenerbahçe - Göztepe | 19.00
Türkiye Trendyol 1. Lig
- Ankaragücü - Erzurumspor FK | 13.30
- Bandırmaspor - Keçiörengücü | 13.30
- Fatih Karagümrük - Çorum FK | 16.00
- Kocaelispor - Pendikspor | 19.00
İngiltere Premier Lig
- Crystal Palace - Brentford | 17.00
- Tottenham Hotspur - Leicester City | 17.00
- Aston Villa - West Ham | 19.30
- Fulham - Manchester United | 22.00
İspanya LaLiga
- Rayo Vallecano - Girona | 16.00
- R. Sociedad - Getafe | 18.15
- Athletic Bilbao - Leganes | 20.30
- Barcelona - Valencia | 23.00
İtalya Serie A
- Milan - Parma | 14.30
- Udinese - Roma | 17.00
- Lecce - Inter | 20.00
- Lazio - Fiorentina | 22.45
Suudi Arabistan Pro Lig
- Al Ahli - Al Riyadh | 18.45
- Al Nassr - Al Fateh | 20.00
Kaynak: HABER MERKEZİ