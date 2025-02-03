Futbolseverleri bugün dolu dolu bir maç programı bekliyor. Süper Lig'de Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, Premier Lig'de Chelsea, West Ham'ı ağırlayacak. Avrupa’nın önde gelen liglerinde ve Asya'daki AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar da futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

Trabzonspor'da Umut Bozok gelişmesi! KAP'a bildirdi Trabzonspor'da Umut Bozok gelişmesi! KAP'a bildirdi

Türkiye Trendyol Süper Lig

  • Gaziantep FK - Galatasaray 20.00

İngiltere Premier Lig

  • Chelsea - West Ham 23.00

İspanya LaLiga

  • Girona - Las Palmas  23.00

İtalya Serie A

  • Cagliari - Lazio  22.45

Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu

  • Al Ain - Al Rayyan  17.00
  • Al Sadd - Al Ahli  19.00
  • Esteghlal - Al Short  19.00
  • Al Nassr - Al Wasl  21.00
Kaynak: HABER MERKEZİ