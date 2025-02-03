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Futbol severleri bugün dolu dolu bir maç programı bekliyor. Süper Lig'de Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, Premier Lig'de Chelsea, West Ham'ı ağırlayacak. Avrupa’nın önde gelen liglerinde ve Asya'daki AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maç lar da futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.

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