Futbolseverleri bugün dolu dolu bir maç programı bekliyor. Süper Lig'de Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya gelirken, Premier Lig'de Chelsea, West Ham'ı ağırlayacak. Avrupa’nın önde gelen liglerinde ve Asya'daki AFC Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak maçlar da futbol tutkunlarını ekran başına kilitleyecek.
Türkiye Trendyol Süper Lig
- Gaziantep FK - Galatasaray 20.00
İngiltere Premier Lig
- Chelsea - West Ham 23.00
İspanya LaLiga
- Girona - Las Palmas 23.00
İtalya Serie A
- Cagliari - Lazio 22.45
Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu
- Al Ain - Al Rayyan 17.00
- Al Sadd - Al Ahli 19.00
- Esteghlal - Al Short 19.00
- Al Nassr - Al Wasl 21.00
Kaynak: HABER MERKEZİ