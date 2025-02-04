4 Şubat 2025 Salı günü futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Türkiye Ziraat Kupası'nda C ve D grubu maçları oynanırken, Avrupa’nın önde gelen kupalarında da çeyrek final mücadeleleri yaşanacak. İşte günün maç programı:
Türkiye Ziraat Kupası maçları
- C Grubu: Başakşehir - Çorum FK (15.30)
- C Grubu: Konyaspor - Eyüpspor (18.00)
- D Grubu: Kocaelispor - Sivasspor (13.00)
- D Grubu: Beşiktaş - Kırklarelispor (20.30)
İspanya Kral Kupası Çeyrek Final
- Atletico Madrid - Getafe (23.30)
İtalya Kupası Çeyrek Final
- Atalanta - Bologna (23.00)
Almanya Kupası Çeyrek Final
- Stuttgart - Augsburg (22.45)
Fransa Kupası Son 16 Turu
- Lille - Dunkerque (21.00)
- Troyes - Brest (21.00)
- Le Mans - PSG (23.10)
Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu
- Al Gharrafa - Pakhtakor (19.00)
- Al Hilal - Perspolis (21.00)
Kaynak: HABER MERKEZİ