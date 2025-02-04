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Türkiye Kupası’nda 5-6 Şubat maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Kupası’nda 5-6 Şubat maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

4 Şubat 2025 Salı günü futbol severleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Türkiye Ziraat Kupası'nda C ve D grubu maç ları oynanırken, Avrupa’nın önde gelen kupalarında da çeyrek final mücadeleleri yaşanacak. İşte günün maç programı :

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