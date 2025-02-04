4 Şubat 2025 Salı günü futbolseverleri heyecan dolu karşılaşmalar bekliyor. Türkiye Ziraat Kupası'nda C ve D grubu maçları oynanırken, Avrupa’nın önde gelen kupalarında da çeyrek final mücadeleleri yaşanacak. İşte günün maç programı:

Türkiye Kupası’nda 5-6 Şubat maçlarını yönetecek hakemler belli oldu Türkiye Kupası’nda 5-6 Şubat maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

Türkiye Ziraat Kupası maçları

  • C Grubu: Başakşehir - Çorum FK (15.30)
  • C Grubu: Konyaspor - Eyüpspor (18.00)
  • D Grubu: Kocaelispor - Sivasspor (13.00)
  • D Grubu: Beşiktaş - Kırklarelispor (20.30)

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final

  • Atletico Madrid - Getafe (23.30)

İtalya Kupası Çeyrek Final

  • Atalanta - Bologna (23.00)

Almanya Kupası Çeyrek Final

  • Stuttgart - Augsburg (22.45)

Fransa Kupası Son 16 Turu

  • Lille - Dunkerque (21.00)
  • Troyes - Brest (21.00)
  • Le Mans - PSG (23.10)

Asya AFC Şampiyonlar Ligi Batı Grubu

  • Al Gharrafa - Pakhtakor (19.00)
  • Al Hilal - Perspolis (21.00)
Kaynak: HABER MERKEZİ