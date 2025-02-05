Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Lig Kupası ve Avrupa’nın önde gelen kupalarında kritik maçlar oynanacak. İşte günün maç programı!
Ziraat Türkiye Kupası
- A Grubu
- İskenderunspor - Trabzonspor 13.00
- Ç. Rizespor - Ankaragücü 18.00
- B Grubu
- Fenerbahçe - Erzurumspor FK 20.30
- D Grubu
- Bodrum FK - Antalyaspor 15.30
İngiltere Lig Kupası Yarı Final
- Newcastle - Arsenal 23.00
İspanya Kral Kupası Çeyrek Final
- Leganes - Real Madrid 23.00
İtalya Kupası Çeyrek Final
- Milan - Roma 23.00
Almanya Kupası Çeyrek Final
- B. Leverkusen - Köln 22.45
Belçika Kupası Yarı Final
- Genk - Club Brugge 22.45
Hollanda KNVB Kupası Çeyrek Final
- PSV - Feyenoord 20.45
- Go Ahead - Noordwijk 23.00
Fransa Kupası Son 16 Turu
- Cannes - Dives 22.45
- Saint Brieuc - Nice 22.45
- Strasbourg - Angers 22.45
- Toulouse - Guingamp 22.45
Kaynak: HABER MERKEZİ