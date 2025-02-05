Arda Güler Real Madrid’de ilk 11'e girdi! Arda Güler Real Madrid’de ilk 11'e girdi!

Ziraat Türkiye Kupası, İngiltere Lig Kupası ve Avrupa’nın önde gelen kupalarında kritik maçlar oynanacak. İşte günün maç programı!

Ziraat Türkiye Kupası

  • A Grubu
    • İskenderunspor - Trabzonspor  13.00
    • Ç. Rizespor - Ankaragücü 18.00
  • B Grubu
    • Fenerbahçe - Erzurumspor FK  20.30
  • D Grubu
    • Bodrum FK - Antalyaspor  15.30

İngiltere Lig Kupası Yarı Final

  • Newcastle - Arsenal  23.00

İspanya Kral Kupası Çeyrek Final

  • Leganes - Real Madrid  23.00

İtalya Kupası Çeyrek Final

  • Milan - Roma 23.00

Almanya Kupası Çeyrek Final

  • B. Leverkusen - Köln  22.45

Belçika Kupası Yarı Final

  • Genk - Club Brugge 22.45

Hollanda KNVB Kupası Çeyrek Final

  • PSV - Feyenoord  20.45
  • Go Ahead - Noordwijk  23.00

Fransa Kupası Son 16 Turu

  • Cannes - Dives  22.45
  • Saint Brieuc - Nice  22.45
  • Strasbourg - Angers  22.45
  • Toulouse - Guingamp  22.45
Kaynak: HABER MERKEZİ