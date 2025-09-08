İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 8 Eylül Pazartesi için hazırladığı teknik bülteni yayımladı. Bültene göre, bugün BIST100 endeksinden pozitif ayrışması beklenen hisseler arasında AG Anadolu Grubu Holding (AGHOL) ve Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL) dikkat çekiyor.

Teknik bülten detayları

Kurumun raporuna göre, bültende vadeli endeks, kur ve BIST100 endeksine ilişkin teknik analizler, alım-satım için uygun seviyeler, kısa ve orta vadeli pozisyonlar paylaşıldı.

Rapor kapsamında; teknik destek ve direnç seviyeleri, teknik grafikleri, piyasadan pozitif ayrışması beklenen hisseler, çok açığa satış yapılan senetler ve kısa vadeli işlem önerileri yatırımcılarla paylaşıldı.

Türkiye Garanti Bankası A.Ş. (GARAN)

Türk Hava Yolları A.O. (THYAO)

Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR)

Akbank T.A.Ş. (AKBNK)

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK)

Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. (VAKBN)

Türkiye Halk Bankası A.Ş. (HALKB)

Emlak Konut GYO A.Ş. (EKGYO)

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL)

Enka İnşaat ve Sanayi A.Ş. (ENKAI)

Koç Holding A.Ş. (KCHOL)

Mavi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MAVI)

Arçelik A.Ş. (ARCLK)

Alarko Holding A.Ş. (ALARK)

Hacı Ömer Sabancı Holding A.Ş. (SAHOL)

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

Şok Marketler Ticaret A.Ş. (SOKM)

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)

Bugün pozitif ayrışması beklenen hisseler

AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. (AGHOL)

Doğan Şirketler Grubu Holding A.Ş. (DOHOL)