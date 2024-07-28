Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 28 Temmuz Pazar günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

Edirne: 36°C, az bulutlu ve açık

İstanbul: 33°C, az bulutlu ve açık

Kırklareli: 34°C, az bulutlu ve açık

Kocaeli: 32°C, az bulutlu ve açık

Ege

Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık

Denizli: 37°C, az bulutlu ve açık

İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık

Manisa: 38°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Adana: 40°C, az bulutlu ve açık

Antalya: 39°C, az bulutlu ve açık

Hatay: 37°C, az bulutlu ve açık

Isparta: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Ankara: 30°C, az bulutlu ve açık

Çankırı: 32°C, az bulutlu ve açık

Eskişehir: 31°C, az bulutlu ve açık

Sivas: 26°C, parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu: 29°C, az bulutlu ve açık

Düzce: 31°C, az bulutlu ve açık

Sinop: 28°C, az bulutlu ve açık

Zonguldak: 29°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 30°C, parçalı bulutlu

Artvin: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 31°C, parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Trabzon: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Erzurum: 25°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 22°C, parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Malatya: 33°C, az bulutlu ve açık

Van: 27°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 37°C, az bulutlu ve açık

Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık

Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık

Şanlıurfa: 37°C, az bulutlu ve açık