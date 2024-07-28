Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 28 Temmuz Pazar günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

Edirne: 36°C, az bulutlu ve açık
İstanbul: 33°C, az bulutlu ve açık
Kırklareli: 34°C, az bulutlu ve açık
Kocaeli: 32°C, az bulutlu ve açık

Ege

Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 37°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
Manisa: 38°C, az bulutlu ve açık

Akdeniz

Adana: 40°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 39°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 37°C, az bulutlu ve açık
Isparta: 31°C, az bulutlu ve açık

İç Anadolu

Ankara: 30°C, az bulutlu ve açık
Çankırı: 32°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 31°C, az bulutlu ve açık
Sivas: 26°C, parçalı bulutlu

Batı Karadeniz

Bolu: 29°C, az bulutlu ve açık
Düzce: 31°C, az bulutlu ve açık
Sinop: 28°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak: 29°C, az bulutlu ve açık

Orta ve Doğu Karadeniz

Amasya: 30°C, parçalı bulutlu
Artvin: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 31°C, parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

Erzurum: 25°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 22°C, parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 33°C, az bulutlu ve açık
Van: 27°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

Diyarbakır: 37°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 37°C, az bulutlu ve açık

Editör: Büşra Babur