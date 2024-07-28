Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) 28 Temmuz Pazar günü için yayımladığı hava durumu raporuna göre, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ise ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, yurdun kuzeydoğu kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu, Tokat, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağışların kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara
Edirne: 36°C, az bulutlu ve açık
İstanbul: 33°C, az bulutlu ve açık
Kırklareli: 34°C, az bulutlu ve açık
Kocaeli: 32°C, az bulutlu ve açık
Ege
Afyonkarahisar: 29°C, az bulutlu ve açık
Denizli: 37°C, az bulutlu ve açık
İzmir: 36°C, az bulutlu ve açık
Manisa: 38°C, az bulutlu ve açık
Akdeniz
Adana: 40°C, az bulutlu ve açık
Antalya: 39°C, az bulutlu ve açık
Hatay: 37°C, az bulutlu ve açık
Isparta: 31°C, az bulutlu ve açık
İç Anadolu
Ankara: 30°C, az bulutlu ve açık
Çankırı: 32°C, az bulutlu ve açık
Eskişehir: 31°C, az bulutlu ve açık
Sivas: 26°C, parçalı bulutlu
Batı Karadeniz
Bolu: 29°C, az bulutlu ve açık
Düzce: 31°C, az bulutlu ve açık
Sinop: 28°C, az bulutlu ve açık
Zonguldak: 29°C, az bulutlu ve açık
Orta ve Doğu Karadeniz
Amasya: 30°C, parçalı bulutlu
Artvin: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Samsun: 31°C, parçalı bulutlu, sabah saatlerinde doğu ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Trabzon: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
Erzurum: 25°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Kars: 22°C, parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Malatya: 33°C, az bulutlu ve açık
Van: 27°C, parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
Diyarbakır: 37°C, az bulutlu ve açık
Gaziantep: 37°C, az bulutlu ve açık
Siirt: 37°C, az bulutlu ve açık
Şanlıurfa: 37°C, az bulutlu ve açık