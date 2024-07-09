Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 9 Temmuz için yaptığı hava durumu tahmininde, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde yer yer kuvvetli yağışların beklendiğini açıkladı. Özellikle Bingöl, Erzincan, Erzurum, Kars, Tunceli, Artvin, Gümüşhane ve Bayburt illeri için sarı kodlu uyarı verildi. Vatandaşlar, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

Bölgesel hava durumu tahminleri nasıl?

Marmara: Parçalı ve az bulutlu olacak. Bilecik çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar, batı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli esecek.

Edirne: 22°C, 38°C

22°C, 38°C İstanbul: 24°C, 33°C

24°C, 33°C Kırklareli: 21°C, 35°C

21°C, 35°C Kocaeli: 23°C, 34°C

Ege: Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Afyonkarahisar: 19°C, 33°C

19°C, 33°C Denizli: 26°C, 40°C

26°C, 40°C İzmir: 26°C, 37°C

26°C, 37°C Manisa: 26°C, 39°C

Akdeniz: Doğu Akdeniz’in Toroslar kesiminde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.

Adana: 26°C, 35°C

26°C, 35°C Antalya: 30°C, 41°C

30°C, 41°C Hatay: 25°C, 33°C

25°C, 33°C Isparta: 22°C, 34°C

İç Anadolu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor.

Ankara: 20°C, 31°C

20°C, 31°C Çankırı: 19°C, 30°C

19°C, 30°C Eskişehir: 18°C, 31°C

18°C, 31°C Sivas: 16°C, 30°C

Batı Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerde sağanak yağışlı. Kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar bekleniyor.

Bolu: 16°C, 31°C

16°C, 31°C Düzce: 21°C, 34°C

21°C, 34°C Sinop: 23°C, 29°C

23°C, 29°C Zonguldak: 21°C, 29°C

Orta ve Doğu Karadeniz: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olacak.

Amasya: 20°C, 32°C

20°C, 32°C Artvin: 20°C, 29°C

20°C, 29°C Samsun: 23°C, 30°C

23°C, 30°C Trabzon: 24°C, 28°C

Doğu Anadolu: Bölge genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışlar kuzey kesimlerde kuvvetli olacak.

Erzurum: 12°C, 25°C

12°C, 25°C Kars: 11°C, 25°C

11°C, 25°C Malatya: 20°C, 33°C

20°C, 33°C Van: 15°C, 30°C

Güneydoğu Anadolu: Parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman çevresinde sağanak yağış bekleniyor. Bölge genelinde toz taşınımı olacak.

Diyarbakır: 22°C, 39°C

22°C, 39°C Gaziantep: 25°C, 37°C

25°C, 37°C Siirt: 27°C, 38°C

27°C, 38°C Şanlıurfa: 29°C, 41°C

Hava sıcaklıkları ve rüzgar uyarıları

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normallerinde seyredecek. Marmara’nın batısı, Kuzey Ege kıyıları ve Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Güneydoğu kesimlerinde toz taşınımı olacağı bildirildi.