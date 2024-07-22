Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre, Temmuz ayının son günlerinde Türkiye genelinde sıcaklık ve nem artışı yaşanırken, salı günü için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta başında Trakya'nın batısında ve Doğu Anadolu'da yağış beklenirken, salı günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.
Bugün hava nasıl olacak?
İstanbul'da Salı günü etkili olması beklenen sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında bir düşüş beklenmiyor. Bugün ve yarın 35 derece olarak tahmin edilen sıcaklığın Salı günü de 34-35 derece seviyelerinde olması bekleniyor.
Marmara Bölgesi
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Edirne: 22°C, 40°C - Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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İstanbul: 25°C, 36°C - Az bulutlu
- Bursa: 25°C, 37°C - Az bulutlu
- Kocaeli: 24°C, 37°C - Az bulutlu
Ege Bölgesi
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Afyonkarahisar: 20°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu
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Denizli: 27°C, 42°C - Az bulutlu ve açık
- İzmir: 28°C, 38°C - Az bulutlu ve açık
- Manisa: 29°C, 42°C - Az bulutlu ve açık
Akdeniz Bölgesi
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Adana: 27°C, 37°C - Az bulutlu ve açık
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Antalya: 28°C, 36°C - Az bulutlu ve açık
- Hatay: 27°C, 35°C - Az bulutlu ve açık
- Isparta: 22°C, 39°C - Az bulutlu ve açık
İç Anadolu Bölgesi
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Ankara: 22°C, 37°C - Parçalı ve az bulutlu
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Çankırı: 19°C, 38°C - Az bulutlu
- Eskişehir: 20°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu
- Sivas: 15°C, 34°C - Az bulutlu
Batı Karadeniz Bölgesi
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Bolu: 19°C, 33°C - Parçalı ve az bulutlu
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Kastamonu: 18°C, 35°C - Az bulutlu
- Sinop: 25°C, 30°C - Az bulutlu
- Zonguldak: 22°C, 30°C - Az bulutlu
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
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Amasya: 23°C, 37°C - Az bulutlu
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Artvin: 18°C, 30°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Samsun: 24°C, 30°C - Az bulutlu
- Trabzon: 22°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu
Doğu Anadolu Bölgesi
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Erzurum: 12°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
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Kars: 12°C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- Malatya: 21°C, 37°C - Az bulutlu
- Van: 16°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
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Diyarbakır: 25°C, 41°C - Az bulutlu ve açık
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Gaziantep: 25°C, 40°C - Az bulutlu ve açık
- Siirt: 26°C, 39°C - Az bulutlu ve açık
- Şanlıurfa: 28°C, 42°C - Az bulutlu ve açık
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde hava durumu bu şekilde seyrederken, sağanak yağış uyarılarına dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.