Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı son hava durumu raporuna göre, Temmuz ayının son günlerinde Türkiye genelinde sıcaklık ve nem artışı yaşanırken, salı günü için sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hafta başında Trakya'nın batısında ve Doğu Anadolu'da yağış beklenirken, salı günü Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz bölgelerinde sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Bugün hava nasıl olacak?

İstanbul'da Salı günü etkili olması beklenen sağanak yağışlarla birlikte hava sıcaklıklarında bir düşüş beklenmiyor. Bugün ve yarın 35 derece olarak tahmin edilen sıcaklığın Salı günü de 34-35 derece seviyelerinde olması bekleniyor.

Marmara Bölgesi

Edirne: 22°C, 40°C - Az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İstanbul: 25°C, 36°C - Az bulutlu

Bursa: 25°C, 37°C - Az bulutlu

25°C, 37°C - Az bulutlu Kocaeli: 24°C, 37°C - Az bulutlu

Ege Bölgesi

Afyonkarahisar: 20°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu

Denizli: 27°C, 42°C - Az bulutlu ve açık

İzmir: 28°C, 38°C - Az bulutlu ve açık

28°C, 38°C - Az bulutlu ve açık Manisa: 29°C, 42°C - Az bulutlu ve açık

Akdeniz Bölgesi

Adana: 27°C, 37°C - Az bulutlu ve açık

Antalya: 28°C, 36°C - Az bulutlu ve açık

Hatay: 27°C, 35°C - Az bulutlu ve açık

27°C, 35°C - Az bulutlu ve açık Isparta: 22°C, 39°C - Az bulutlu ve açık

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 22°C, 37°C - Parçalı ve az bulutlu

Çankırı: 19°C, 38°C - Az bulutlu

Eskişehir: 20°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu

20°C, 36°C - Parçalı ve az bulutlu Sivas: 15°C, 34°C - Az bulutlu

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 19°C, 33°C - Parçalı ve az bulutlu

Kastamonu: 18°C, 35°C - Az bulutlu

Sinop: 25°C, 30°C - Az bulutlu

25°C, 30°C - Az bulutlu Zonguldak: 22°C, 30°C - Az bulutlu

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Amasya: 23°C, 37°C - Az bulutlu

Artvin: 18°C, 30°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yüksek kesimlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Samsun: 24°C, 30°C - Az bulutlu

24°C, 30°C - Az bulutlu Trabzon: 22°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 12°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Kars: 12°C, 26°C - Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İzmir'de gök gürültülü sağanak yağış

Malatya: 21°C, 37°C - Az bulutlu

21°C, 37°C - Az bulutlu Van: 16°C, 29°C - Parçalı ve az bulutlu, doğu çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 25°C, 41°C - Az bulutlu ve açık

Gaziantep: 25°C, 40°C - Az bulutlu ve açık

Siirt: 26°C, 39°C - Az bulutlu ve açık

26°C, 39°C - Az bulutlu ve açık Şanlıurfa: 28°C, 42°C - Az bulutlu ve açık

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre, Türkiye genelinde hava durumu bu şekilde seyrederken, sağanak yağış uyarılarına dikkat edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması önem taşıyor.