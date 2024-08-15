15 Ağustos 2024 Perşembe günü, kripto para piyasasında karışık fiyat hareketleri yaşanıyor. Bitcoin ve Ethereum gibi önde gelen kripto paralar değer kaybederken, bazı altcoinler yükseliş trendi gösterdi. Piyasadaki bu dalgalanmalar, yatırımcıların dikkatini çekerken, detaylı analizlerle piyasadaki son durumu değerlendiriyoruz.

Bitcoin fiyatı: Düşüş eğiliminde

Bitcoin (BTC), son 24 saatte %3,99'luk bir düşüşle 58.447 dolar seviyesine geriledi. Gün içindeki en düşük değer 58.055 dolar, en yüksek değer ise 61.687 dolar olarak kaydedildi. Bitcoin’in piyasa hakimiyeti %55,57'ye düşerek son 24 saatte %0,68 oranında bir gerileme yaşadı.

Bu düşüşün ardında, Mt. Gox'un cüzdanından yapılan 33.000 BTC transferi ve ABD hükümetinin Silk Road cüzdanlarından 10.000 BTC’lik bir transfer gerçekleştirmesi gibi büyük ölçekli hareketler bulunuyor. Ayrıca, 14 Ağustos itibarıyla Bitcoin ETF’lerinden 81,36 milyon dolarlık çıkış yaşandı.

Ethereum fiyatı: Satış baskısı artıyor

Ethereum (ETH), %2,10'luk bir düşüşle 2.653 dolara geriledi. Gün içindeki en düşük ve en yüksek değerler sırasıyla 2.36 dolar ve 2.775 dolar olarak kaydedildi. Bu düşüş, büyük bir Ethereum balinası olan Jump Trading’in yüklü miktarda ETH satışıyla örtüşüyor. Bununla birlikte, Ethereum ETF’lerine aynı dönemde 10,77 milyon dolarlık net girişler kaydedildi.

Solana ve XRP: Yatırımcı endişeleri devam ediyor

Solana (SOL), %0,25 oranında hafif bir düşüşle 144,95 dolara geriledi. Gün içindeki en düşük ve en yüksek değerler ise 142,72 dolar ve 151,73 dolar olarak kaydedildi. Bir Solana balinasının son 24 saatte 86 milyon dolar değerinde SOL token satması, yatırımcıların endişelerini artırdı.

XRP ise %1,29’luk bir düşüşle 0,5721 dolardan işlem gördü. Gün içindeki en düşük değer 0,566 dolar, en yüksek değer ise 0,5819 dolar olarak kaydedildi.

Altcoin performansları: Kazananlar ve kaybedenler

Bugün bazı altcoinler piyasanın aksine değer kazandı:

Aave (AAVE): %10,42 artışla 106,82 dolara yükseldi.

%10,42 artışla 106,82 dolara yükseldi. Toncoin (TON): %4,37 artışla 6,74 dolara ulaştı.

%4,37 artışla 6,74 dolara ulaştı. Flare (FLR): %3,82 artışla 0,01566 dolara çıktı.

%3,82 artışla 0,01566 dolara çıktı. MANTRA (OM): %2,64 artışla 0,9859 dolara yükseldi.

Diğer yandan, bazı altcoinler değer kaybetti:

ORDI: %8,15 düşerek 28,60 dolara geriledi.

%8,15 düşerek 28,60 dolara geriledi. Dogwifhat (WIF): %6,77 düşüşle 1,58 dolara indi.

%6,77 düşüşle 1,58 dolara indi. Immutable (IMX): %5,58 düşüşle 1,18 dolara geriledi.

%5,58 düşüşle 1,18 dolara geriledi. Celestia (TIA): %5,57 düşüşle 5,74 dolara indi.