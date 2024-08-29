Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, 30 Ağustos Zafer Bayramının 102.yılı dolayısıyla yayınladığı mesajda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin en önemli dönüm noktalarından biri olan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı büyük bir coşku ve gururla kutladıklarını ifade etti.

Başkan Erol, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"30 Ağustos 1922'de, Türk milletinin bağımsızlık ve hürriyet aşkıyla yazdığı destan, bugün de bizlere ilham vermeye devam etmektedir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde kazanılan Büyük Zafer, yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğuşunu simgelemektedir. Bugün bizlere düşen en büyük görev, bu ruhu ve şuuru gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaktır."

"Onlara vatan sevgisini aşılamak en büyük sorumluluğumuz"

Başkan Erol, konuşmasında ayrıca gençlere ve çocuklara seslenerek, tarihin ve milli değerlerin önemine vurgu yaptı:

"Gençlerimiz ve çocuklarımız, milletimizin geleceğinin teminatıdır. Onlara, tarihimizin her bir sayfasını öğretmek ve vatan sevgisini aşılamak en büyük sorumluluğumuzdur. 30 Ağustos, bağımsızlık uğruna verilen mücadelenin, kararlılığın ve inancın sembolüdür. Bugün de bu inançla çalışmaya ve ülkemizi daha ileriye taşımak için mücadele etmeye devam edeceğiz."

Başkan Erol, mesajının sonunda, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm şehitleri rahmet, gazileri minnet ve şükranla andıklarını ifade etti:

"Bu toprakları bizlere vatan yapan tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

