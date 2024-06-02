Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, tesisin şimdiden Buharkent’e hayırlı olmasını diledi. Söz verdikleri yatırımları birer birer hayata geçirdiklerini ifade eden Çerçioğlu, tesisi Buharkent’e kazandırmaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Temmuz ayında hizmete alınması planlanan tesiste kaba ve ince ızgara ile 2 adet kum tutucu ve yağ tutucudan oluşan ön arıtma sistemi mevcut. Bittiğinde atık suların tarımsal sulama suyu kalitesinde arıtılacağı tesisin inşaat kısmı tamamlanırken, mekanik ekipman ile elektrik tesisatı imalatına başlandı.

Editör: Sude Kula