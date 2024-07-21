Aydın’ın Buharkent ilçesinde çevre kirliliğini önlemek amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü, üreticilere önemli bir çağrıda bulundu. İlçede arazilerde kullanılan zirai ilaç ambalajlarının çevreye atılmaması gerektiği vurgulanarak, bu konuda duyarlılık gösteren üreticilere ödüller verileceği duyuruldu.

Çevreyi koruma projesi

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, çevre koruma bilincini artırmak ve atık yönetimini teşvik etmek amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Atıkları Toplayalım Çevreyi Koruyalım” projesini tanıttı. Çiftçilere, zirai ilaç ambalajlarının çevreye atılmaması gerektiği hatırlatıldı.

Projeye dair bilgiler

Proje kapsamında, üreticilere teşvik edici bir ödül sistemi sunuluyor. 10 adet boş zirai ilaç kutusu getiren üreticilere 1 litre sıvı gübre hediye edilecek. Bu uygulama, hem çevreyi koruma hem de üreticilere destek sağlama amacını taşıyor.

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, konuya dair şu açıklamayı yaptı: “İyi tarım uygulamaları çerçevesinde, ‘Atıkları Toplayalım Çevreyi Koruyalım’ Bakanlık projesi kapsamında, 10 adet boş zirai ilaç kutusu getiren üreticilerimize 1 litre sıvı gübre verilecektir.”