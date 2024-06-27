Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, ilçenin doğalgaz kullanımına geçiş yapılacağı müjdesini sosyal medya hesabından paylaştı. Başkan Erol, ilçede doğalgaz çalışmalarının başladığını ve dağıtım şirketi tarafından ön kayıtların alındığını duyurdu.

Başkan Erol, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Buharkent halkının doğalgaz kullanımı için 2024 yılında söz vermiştik ve şimdi bu vaadimizi yerine getiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda doğalgaz onayının Belediye Meclisi'nden geçtiği müjdesini vermiştik. Şimdi ise doğalgaz abonelik çalışmalarımız başladı. 2024 yılında ilçemizde 4 binin üzerinde konut doğalgaz kullanacak. Doğalgaz çalışmaları başlamış olup, şirketimiz ön kayıtlar için talepte bulunmaktadır. 3 Eylül Mahallesi'nde ikamet eden vatandaşlarımız, doğalgaz hizmetinden yararlanmak için Mahalle Muhtarımız Mustafa Çetinkaya'ya başvurabilirler. Buharkent'imizin doğalgaz kullanımına başlaması ilçemize hayırlı olsun."

Bu adım, Buharkent'in enerji altyapısında önemli bir gelişme olarak değerlendirilirken, ilçeye yapılan yatırımların ve büyüme planlamalarının bir parçası olarak öne çıkıyor.