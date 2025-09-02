3 EYLÜL BUHARKENT’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN YIL DÖNÜMÜ MESAJI

Bugün, tarihimizin en gururlu sayfalarından birini yeniden hatırlıyor; Buharkent’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümünü büyük bir coşku, onur ve minnet duygusuyla kutluyoruz. 3 Eylül 1922, yalnızca bir işgalin sona erdiği gün değil; milletimizin bağımsızlık aşkının, kararlılığının ve vatan sevgisinin en güçlü şekilde tezahür ettiği gündür.

Buharkent, milli mücadelenin her safhasında azimle direnen, hürriyetinden asla taviz vermeyen, toprağına ve bayrağına sımsıkı sarılan bir ilçedir. 103 yıl önce atalarımız, yokluk ve zorluk içinde dahi esareti reddetmiş, özgürlük meşalesini omuz omuza taşıyarak bu toprakları yeniden hür kılmıştır. Bu onurlu direnişte, yalnızca cephede savaşan askerlerimiz değil; efelerimiz, yiğit halkımız ve gönüllü milislerimiz de büyük kahramanlıklar göstermiştir.

Milli mücadelenin yiğit liderlerinden Kavas Mehmet Efe ve silah arkadaşları, işgal kuvvetlerine karşı gösterdikleri cesaret, kararlılık ve vatan aşkıyla Buharkent’in kurtuluş destanının ön saflarında yer almıştır. Onların bağımsızlık uğruna ortaya koyduğu can feda mücadelesi, bugün bizlere hem ilham hem de gurur vermektedir.

Milli Mücadele’nin bize öğrettiği en önemli değerlerden biri, vatan sevgisiyle birleşen iradenin her zorluğu aşabileceği gerçeğidir. O gün nasıl ki kahraman ecdadımız ve efelerimiz canını ortaya koyarak bu toprakları savunduysa; bizler de bugün, hizmet anlayışımızı aynı vatanseverlik bilinciyle şekillendiriyoruz. Yaptığımız her proje, hayata geçirdiğimiz her yatırım, ilçemizin kalkınması ve halkımızın refahı için verdiğimiz bu modern mücadelenin bir parçasıdır.

Kurtuluşumuzun yıl dönümü, bizlere bir kez daha hatırlatıyor ki; geçmişini unutan milletler geleceğini inşa edemez. Bizler, Buharkent’in geçmişinden aldığımız ilhamla geleceğine yön veriyor, bu emaneti hak ettiği en yüksek noktaya taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz.

Bu anlamlı günde, başta Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Kavas Mehmet Efe ve tüm milli mücadele liderlerimiz ile efelerimizi; vatan uğruna gözünü kırpmadan şehit düşen aziz kahramanlarımızı ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; tüm hemşehrilerimin 3 Eylül Kurtuluş Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Mehmet EROL

Buharkent Belediye Başkanı

