Öğle saatlerinde yaşanan bu olayda, AK yönetimindeki bir motosiklet, yolundaki kum nedeniyle kayarak hakimiyetini kaybetti. Motosikletten düşen sürücü olan AK ise yaralandı.

Kaza, çevredeki vatandaşlar tarafından hemen fark edilerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye sevk etti. Yapılan tedavinin ardından yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini ve detaylı incelemelerin sürdüğünü bildirdi.