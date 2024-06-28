Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zeytin bahçelerinde periyodik kontroller yaparak zararlı popülasyonları inceledi ve üreticilere gerekli önlemleri almaları konusunda uyarılarda bulundu.

Zeytin sineği tehlikesi

Buharkent’te sahaya inen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, zeytin bahçelerinde gerçekleştirdikleri kontrollerde zeytin sineği zararlısının varlığını tespit etti. Zeytin sineği, zeytin meyvelerine zarar vererek verim kaybına neden olan önemli bir tarım zararlısıdır. Bu zararlının popülasyonunu kontrol altına almak ve zararını minimize etmek için biyoteknik veya kimyasal mücadele yöntemlerinin uygulanması gerekmektedir.

Üreticilere çağrı

Buharkent İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, zeytin üreticilerine yönelik yaptığı açıklamada, zararlı popülasyonunun düşürülmesi için ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle biyoteknik veya kimyasal mücadele yapılmasının yanı sıra tuzak kullanımının da önemli olduğunu belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İlçemiz zeytin ağaçlarındaki fenolojik gözlemlerimiz neticesinde tespit edilen zeytin sineği zararlısına karşı, zeytin bahçelerinde zararlı popülasyonunun düşürülmesi için ruhsatlı bitki koruma ürünleriyle biyoteknik veya kimyasal mücadele yapılmasının yanı sıra Su+DAP gübresi tuzakları da kullanılarak popülasyon yoğunluğunun azaltılması fayda sağlayacaktır. Tüm zeytin üreticilerimize duyurulur.”

Zeytin sineği ile nasıl mücadele edilir?

Biyoteknik Mücadele: Bu yöntemde zararlının davranışlarını değiştirmek ve popülasyonunu kontrol altına almak için feromon tuzakları gibi biyoteknik yöntemler kullanılır. Kimyasal Mücadele: Ruhsatlı bitki koruma ürünleri kullanılarak zeytin sineği popülasyonu kontrol altına alınabilir. Bu yöntemde doğru ilaçların ve dozajların kullanılması önemlidir. Tuzak Kullanımı: Su+DAP gübresi gibi tuzaklar kullanılarak zeytin sineği popülasyonu .zaltılabilir. Bu yöntem, zararlının doğal olarak çekilmesini sağlar ve etkili bir mücadele yöntemi olarak kabul edilirç