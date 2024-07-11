TV100 ekranlarında yayınlanan "Cansu Canan Özgen ile Özgür İfade" programına konuk olan Buket Aydın ve Şaban Sevinç arasında yaşanan gerginlik, programın seyrini değiştirdi. Sevinç'in "Kredi kartıyla saat almaya benzemiyor." şeklindeki sözlerine sinirlenen Aydın, "Ben kredi kartıyla saat almadım Şaban Bey. Sürekli kredi kartı, saat üzerinden gündem yapılmaya çalışılıyor. Sana kim yazıyor 50 saattir o mesajları Şaban Sevinç. Kim yönlendiriyor seni. Ben bu yayını terk ediyorum" diyerek programı terk etti.

Saatin fiyatı dudak uçuklattı

Tartışmanın ardından Buket Aydın'ın kolundaki saatin değeri de sosyal medyada gündem oldu. Patek Philippe Nautilus marka saatin değeri tam 88.453 dolar, yani yaklaşık 2 milyon 800 bin TL olarak açıklandı. Bu bilgi, sosyal medya kullanıcıları arasında büyük bir yankı uyandırdı ve Aydın'a yönelik eleştirilerin dozunu arttırdı.