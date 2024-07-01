ÖĞRENCİNİN, ÖĞRETMENİN CANI BÖYLE TEHLİKEYE ATILDI:

BAKANLIK DEPREME DAYANIKSIZ OLAN “OKUL YIKILDI, İNŞAATA BAŞLANDI” DEDİ AMA 4 YILDIR EĞİTİM DEVAM EDİYOR!

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, depreme dayanıksız olan Aydın Lisesi’nin durumunu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu. Bakanlık, 2020 yılında binanın yıkımına karar verildiğini, yeni binanın inşaatına başlandığını söyledi. CHP’li Bülbül, binanın yıkılmadığını, eğitime devam edildiğini ortaya çıkararak, “Valilik Bakanlığa, Bakanlık bize yalan cevabı iletiyor. Yüzlerce öğrenci, öğretmen ve personelin canı tehlikeye atılıyor” diyerek tepki gösterdi.

CHP Aydın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Süleyman Bülbül, depreme dayanıksız olduğu ortaya çıkan Aydın Lisesi’nin durumunu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e sordu.

Bakanlıktan verilen cevapta; “Aydın Lisesinden deprem güvenliği ile ilgili gelen talebin Bakanlığımız İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğüne bildirildiği, İnşaat ve Emlak Genel Müdürlüğünce 2020 yılında gerekli inceleme ve analizler yapılarak yıkımına karar verildiği, yatırım programına alınarak inşaatına başlandığı bildirilmiştir” denildi.

Verilen bu skandal cevaba ilişkin çok sert açıklamalarda bulunan CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül şu ifadeleri kullandı;

YÜZLERCE ÖĞRENCİ, ÖĞRETMEN VE PERSONELİN CANI TEHLİKEDE

Bakanlık Aydın Lisesi binasının depreme dayanıksız olduğunu, 4 yıl önce inceleme ve analizlerle ortaya çıktığını itiraf ediyor. Bu inceleme sonrasında yıkımına karar verildiğini ve yatırım programına alınarak inşaatına da başlandığını söylüyor. Üzülerek söylüyorum ki bakanlık yüzlerce kişinin canını tehlikeye atıyor, açık açık yalan söylüyor. Gerçek böyle değil. 800 öğrenci, öğretmen ve personelin bulunduğu binada eğitim ve öğretim devam ediyor. Depreme dayanıksız olduğu yıllardır ayan beyan ortada olan binada bırakın inşaata başlanmayı, yıkıma ilişkin herhangi bir adım bile atılmıyor. Valilik, Bakanlığa doğru söylemiyor. Doğru olmayan cevabı da Bakanlık bize iletiyor.

Aydın’ın köklü liselerinden biri olan Aydın Lisesi, 34 yıldır aynı binada bulunmaktadır. Binanın, depreme dayanıksız olduğu metrelerce öteden bile görülmektedir. Lise personelinin yaptığı başvurular dört yıl boyunca yanıtsız bırakılmıştır. Valilik tarafından yaptırılan tespitlerde de binanın deprem güvenliği olmadığı ortaya çıkmıştır. Buna rağmen birinci derece deprem kuşağında bulunan Aydın’da öğrencilerimiz depreme dayanıksız okullarda eğitim-öğretim görmeye devam ediyor.

“AKLINIZI BAŞINIZA ALIN”

Depreme dayanıksız olan okullar konusunda şeffaflıktan uzak tavır sergileyen Bakanlık, sorumsuz davranışlarını ayak oyunlarıyla, ‘Biz yıktık, inşaatına da başladık’ yalanlarıyla örtbas etmeye çalışmaktadır. Aklınızı başınıza alın. Yalan söylediğiniz, takip etmediğiniz konu yurttaşlarımızın canına mal olacak bir konudur.

Bu okullarla ilgili yapılması gereken, depreme dayanıksız olduklarını tespit ettikten sonra yıkım kararlarını almak, yurttaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde diğer okullara nakillerini yapmak ve en kısa sürede kendi okullarına kavuşmalarını sağlamaktır.

“PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM”

Depreme dayanıksız okulları gündeme getirmeye devam edeceğim. Depreme dayanıksız okullarla ilgili hiçbir işlem yapmayan Bakanlığın peşini bırakmayacağım. İktidarın göz yumduğu ihmaller sonucunda hiçbir yurttaşımızın burnunun bile kanamasına göz yumamam