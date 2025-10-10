Denizli’nin Buldan ilçesinde CHP’li Belediye Başkanı Mehmet Ali Orpak, sosyal medya hesabından yaptığı “Hayırlı cumalar” paylaşımıyla tepkilerin hedefi oldu.

Orpak’ın, paylaşımında içki şişelerinin yer aldığı bir fotoğraf kullanması sosyal medyada kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Tepki çeken paylaşım

Başkan Orpak, cuma mesajında “Güzel insanların yaşadığı güzel Buldan, hayırlı cumalar” ifadelerine yer verdi.

Ancak mesajla birlikte paylaştığı fotoğraflardan birinde masa üzerinde içki şişeleri görülüyordu.

Paylaşımın ardından kısa süre içinde sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda tepki mesajı geldi.

Kullanıcılar, kamu görevi yürüten bir belediye başkanının “dini bir günde alkol çağrışımı yapan bir paylaşım yapmasını” eleştirdi.

Paylaşım geri çekildi

Tepkiler üzerine Mehmet Ali Orpak, tartışma yaratan fotoğrafı kaldırarak paylaşımını güncelledi.

Orpak’ın paylaşımındaki ifadeler sabit kalırken, fotoğraflardan yalnızca Buldan manzarasının yer aldığı kareler bırakıldı.

Belediye kaynaklarından edinilen bilgilere göre, paylaşımın ardından ilçede konuyla ilgili farklı siyasi partilerden de tepkiler geldi.

Kamuoyunda yankı buldu

Buldan Belediyesi’nin resmi hesaplarından herhangi bir açıklama yapılmazken, olay kısa sürede yerel ve ulusal gündeme taşındı.

Bazı kullanıcılar, paylaşımı “talihsiz bir hata” olarak değerlendirirken, bazıları ise “saygısızlık” olarak niteledi.