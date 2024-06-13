Mayıs ayında başlayan çilek hasadı, Buldan’ın Kovanoluk, Yayla, Kaşıkçı, Alandız ve Hasanbeyler mahallelerinde yoğun bir şekilde devam ediyor. Bu bölgelerde yetiştirilen çilekler, Türkiye’nin dört bir yanına dağıtılarak sofralık ve reçellik olarak tüketime sunuluyor.

Buldan'da üretilen çilekler arasında Sweet Charlie, Yediveren ve Yerli cinsler öne çıkıyor. Özellikle sofralık ve reçellik olarak tercih edilen bu cinsler, lezzetleri ve kaliteleriyle dikkat çekiyor. Mayıs ayının ilk haftasında merkez mahallelerde başlayan hasat dönemi, hızlı bir şekilde ilerlerken, Yayla ve Alandız mahallelerinde ise hasadın bir hafta içinde tamamlanması bekleniyor.

Yüzde 0,56'lık katkı

Türkiye, çilek üretiminde dünya genelinde Çin’den sonra ikinci sırada yer alıyor ve Denizli, bu üretime yüzde 0,56'lık bir katkı sağlıyor. Buldan ilçesi de bu üretimde önemli bir rol oynayarak, Türkiye’nin çilek ihtiyacını karşılamada büyük bir paya sahip. Buldan'da yetiştirilen çileklerin kalitesi ve lezzeti, hem iç piyasada hem de ihracatta büyük talep görüyor.