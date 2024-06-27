Kaza, Buldan-Alaşehir karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ethem B. yönetimindeki 34 VL 330 plakalı araç seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazayı gören çevredeki yayılma ihbarı üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücü Ethem B. ile yolcunun hayatını kaybettiği AB ve MB'yi ambulansla kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.