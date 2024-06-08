Gelen bilgilere göre; jandarma ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığına dair duyum aldıkları E.Y. ve B.Ü. isimli şahısların bulunduğu şüpheli bir aracı Oğuz Mahallesi’nde durdurdu. Araçta ve şahısların üzerinde yapılan aramalarda, E.Y. isimli şahsın üzerinde bir miktar metamfetamin maddesi bulundu. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda ise 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında şahısların kullandığı iki cep telefonuna da el konulurken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.