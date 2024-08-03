Denizli'nin Buldan ilçesinde yer alan Yayla Gölü'nde yürütülen temizleme çalışmaları sırasında önemli bir su kaynağı bulundu. Gölün çevresindeki sazlık alanların temizlenmesi sürecinde, ekipler gölün kıyısında suyun yüzeye çıktığını fark etti. Bu keşif, hem ekipler hem de yerel halk tarafından büyük sevinçle karşılandı.

Su kaynağı gölü besleyecek

Suyun gölün üzerine çıkışının görünür hale gelmesi, uzun süredir kuraklıkla mücadele eden bölge için umut verici bir gelişme olarak değerlendirildi. Bilindiği üzere, su kaynaklarının kuruduğu ve kuraklığın etkisini arttırdığı günümüzde, Yayla Gölü'nde bulunan bu yeni su kaynağı, gölü besleyerek çevresel dengeyi sağlayacak önemli bir adım olarak görülüyor.