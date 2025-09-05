Denizli’nin Buldan ilçesinde traktörüyle tarlasına giden Savaş Çetinkaya (47), bir ağaca çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Çetinkaya, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi.
Kaza dün sabah meydana geldi
Kaza, Buldan ilçesine bağlı Yayla Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, traktör sürücüsü Savaş Çetinkaya, aracın kontrolünü kaybederek yol kenarındaki ağaca çarptı. Şiddetli çarpmanın etkisiyle traktör ikiye ayrıldı.
Yaralı sürücünün hastaneye kaldırıldı
Vücudundan ve baş kısmından ağır yaralanan Çetinkaya, ilk müdahalesi Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde yapıldıktan sonra Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Ağır yaralanan Çetinkaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen sabaha karşı hayatını kaybetti. Cenazenin bugün toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.