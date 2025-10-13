Bülent Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, devlet adamlığı vasfına sahip kişilerin ve geçmişte güven kazanmış isimlerin barış sürecinde görev alması gerektiğini vurguladı. “Başarı için risk almak gerekir. Eğer kimse bu konuda gönüllü olmazsa, gerekirse İmralı’ya ben gider, Öcalan’la görüşürüm” ifadelerini kullandı.

Arınç, görüşmenin içeriğini şeffaf bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağını da taahhüt etti. “Görüşmenin tüm detaylarını ister Meclis Komisyonu’yla, ister kamuoyuyla paylaşırım. Bu ülke, susarak değil; konuşarak, yüzleşerek, çözerek büyüyecek” dedi.

Açıklama, AKP’nin kurucularından tecrübeli bir siyasetçinin doğrudan risk almayı üstlenebileceğini ifade etmesi ve “İmralı’ya gitme” seçeneğini gündeme taşıması nedeniyle siyaset çevrelerinde dikkat çekti.