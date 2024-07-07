Yanında kalabalık bir ekiple pazarı dolaşan Bülent Ersoy'un sandalyeyle gezmesi dikkat çekti. Ersoy alışveriş sırasında hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Ersoy’un ekibinden bazı görevliler, oturması için sandalyelerini taşırken, muhasebecisi de esnafa alışveriş bedelini ödedi. Fotoğraf ve video ekibi, her an Ersoy’u görüntülerken, lavanta demeti hediye eden bir çocuğu yanına çağırarak anı fotoğrafı çektirdi. Ersoy’un bu jesti, pazardaki diğer ziyaretçiler tarafından büyük alkış aldı.

Aynı yaş grubundaki bayan hayranları, Ersoy’u alkışlarla karşılayarak, "Seninle gurur duyuyoruz" dedi. Ancak, korumaları Ersoy’un yanına yaklaşmak ve fotoğraf çektirmek isteyenleri engelledi.

Bugün saat 18.30 sıralarında gerçekleşen bu ziyaret, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle zaman zaman pazar yolunun kapanmasına sebep oldu.