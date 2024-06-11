Diva Bülent Ersoy'un Arto’ya "Yalancı" demesi üzerine, Arto da canlı yayında Bülent Ersoy’u yalancılıkla suçladı. Bu tartışmaya, ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay da dahil oldu.

"Siz yalancısınız"

Geçtiğimiz hafta Arto, Bülent Ersoy'un menajeri Haluk Şentürk ile ilgili bazı açıklamalarda bulunmuş ve bu açıklamalar Ersoy'u oldukça sinirlendirmişti. Diva, canlı yayına bağlanarak Arto'ya sert bir şekilde yanıt vermişti: "Siz eski arkadaşlarınız hakkında hala böyle nasıl yorum yapabiliyorsunuz? Kime gideceğim başka? Ben menajer olarak bir sürü insanla çalışmadım. Siz beni arayamazsınız. Size cevap vermem. Sizi hiç sevmiyorum. Çünkü siz yalancısınız. İnsanın sinirlerini bozmayın. Ben ortalığı ayağa kaldırırım. Dikkat edin. Siz yalancısınız, yalancı."

Arto’nun iddiaları

Arto, bugün sabah yayınlanan canlı yayında Zeki Tükel’in 1973 yılında vefat ettiğini ve Bülent Ersoy'un 1974 yılında MAKSİM Gazinosu’na assolist olarak çıktığını, dolayısıyla Zeki Tükel’le çalışma ihtimalinin olmadığını ileri sürdü. Bunun üzerine Onur Akay, Arto’nun bu iddialarına karşı bir yazı kaleme aldı ve canlı yayında durumu açıkladı. Akay, "Arto canlı yayında, Zeki Müren’in hiç yalan söylemediğini de sözlerine eklerken, konu ile ilgili tam bir bilgiye sahip olmadığı için, Bülent Ersoy’un da hiç yalan söylemediğini bilmiyordu," ifadelerini kullanarak Arto’ya yanıt verdi.

Onur Akay, yazısında şunları belirtti: "Araştırma yapan Arto bugünkü Söylemezsem Olmaz canlı yayınında Zeki Tükel’in 1973 yılında vefat ettiğini, ancak Bülent Ersoy’un 1974 yılında MAKSİM Gazinosu’na assolist olduğunu ve Zeki Tükel’le çalışma ihtimalinin olmadığını dile getirdi. Evet, Zeki Tükel 1973 yılında vefat etti! Bu doğru… Ancak, Diva Bülent Ersoy da hiç yalan söylemez! Değerli sanatçımız Bülent Ersoy büyük hocalardan Melahat Pars’ın öğrencisi olmuştur. Ersoy, musiki eğitimini üstün başarı ile tamamladığı için Melahat Pars, öğrencisi Bülent Ersoy’un plak yapmasını arzu etmiş ve Saner Plak’ın sahibi Adnan Saner ile konuşarak Bülent Hanım’ı plak şirketine göndermiştir. Adnan Saner ise ilk plak çalışması için çalışmalara başlayan Bülent Hanım’ın menajerliğini 1972 yılında Zeki Tükel’e vermiştir. Hatta Bülent Hanım, 'Ne Şamın Şekeri Ne Senin Yüzün' isimli ilk 45’lik plak çalışmasını Bülent Erkoç ismi ile yani kendi soyadı ile çıkarmıştır."

Onur Akay’ın sahip olduğu bilgileri Bülent Ersoy’a da sorması üzerine, Ersoy bu bilgileri doğruladı. Ersoy, "Fahrettin Aslan’la bir araya gelmemize de Zeki Tükel aracı olmuştur," diyerek Arto’nun iddialarını yalanladı. Ersoy, yaşadığı bir anıyı da paylaşarak, "Bir Cuma günü namazdan çıkmıştım telefon geldi. Fahri Bey’e gittim. Taksim’deki Kalmis apartmanının 3. katında Fahri Bey’in ofisi vardı. O zaman Behiye Aksoy’la evliydi. 4. katında da evi vardı. Behiye Hanım’la oturuyordu. O gün orada bulunan Müjdat Gezen ve Ateşböceği Ercan, soyadımı yumuşatmak adına Behiye Hanım’ın soyadından ‘soy’u alarak Erkoç’u Ersoy yaptılar," dedi.