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Filmin senaryosu Şafak Sezer imzası taşıyor. 17 Ocak 2025'te vizyona girecek olan yapım, Fikret (Şafak Sezer), Asım (Ersin Korkut) ve Artin’in, İblis’in yarattığı zombi ordusuna karşı verdiği komik mücadeleyi konu alıyor.

Ersoy, gala öncesi tam 7-8 saat süren bir makyajla hazırlandığını açıkladı. Zombi makyajlı bir pozunu paylaşarak "Zombiyken ben" notunu düşen sanatçı, dikkatleri üzerine topladı.

72 yaşındaki usta sanatçı Bülent Ersoy, başrolünde Şafak Sezer’in yer aldığı Kutsal Damacana 5: Zombi filminde rol aldı. Galaya tam bir zombi kılığına girerek katılan Ersoy, kırmızı halıda hayranlarını şaşkına çevirdi. Ünlü sanatçının bu sıra dışı makyajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

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