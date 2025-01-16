Türk sanat müziğinin "Divası" Bülent Ersoy, rol aldığı Kutsal Damacana 5: Zombi filminin galasına zombi makyajıyla damga vurdu.
"Zombiyken ben"
72 yaşındaki usta sanatçı Bülent Ersoy, başrolünde Şafak Sezer’in yer aldığı Kutsal Damacana 5: Zombi filminde rol aldı. Galaya tam bir zombi kılığına girerek katılan Ersoy, kırmızı halıda hayranlarını şaşkına çevirdi. Ünlü sanatçının bu sıra dışı makyajı, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Saatler süren makyaj
Ersoy, gala öncesi tam 7-8 saat süren bir makyajla hazırlandığını açıkladı. Zombi makyajlı bir pozunu paylaşarak "Zombiyken ben" notunu düşen sanatçı, dikkatleri üzerine topladı.
Kutsal Damacana 5
Filmin senaryosu Şafak Sezer imzası taşıyor. 17 Ocak 2025'te vizyona girecek olan yapım, Fikret (Şafak Sezer), Asım (Ersin Korkut) ve Artin’in, İblis’in yarattığı zombi ordusuna karşı verdiği komik mücadeleyi konu alıyor.