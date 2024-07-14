Bülent Ersoy, Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in başrolünde olduğu "Dünya Güzellerim Tatilde" programında, bir otelin batmış durumdaki halini düzeltmeye çalışıyorlar. Programın bir bölümünde, kendilerine servis yapan bir erkek garsona nereli olduğunu soran Ersoy, garsonun "Karslıyım" cevabı üzerine "Biraz çirkinsin ama olsun" diyerek kahkaha attı. Bu sözler, hem garsonun yüz ifadesine hem de sosyal medyaya damgasını vurdu.

Sosyal medyada tepki yağdı

Görüntülerin hızla yayılmasının ardından Bülent Ersoy, sosyal medyada büyük tepki çekti. Kullanıcılar, Ersoy'un bir emekçiye karşı bu tür sözler sarf etmesini eleştirerek, "Türkiye'ye mal olmuş bir sanatçının emekçiyle ne alıp veremediği olabilir?" şeklinde yorumlar yaptı. Ersoy'un ardından "Şaka şaka" demesi ve Seray Sever'in "Çocuğun elleri titredi" sözleri de tepkilerin artmasına neden oldu.

Eleştiriler çığ gibi büyüyor

Programın yayını sonrası sosyal medyada oluşan tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok kullanıcı, Bülent Ersoy'un bu davranışını kınarken, sanatçının geçmişte de benzer çıkışlar yaptığını hatırlattı. Tepkiler arasında, "Bir sanatçının topluma örnek olması gerekirken bu tür davranışlar sergilemesi kabul edilemez" ve "Emekçiye saygı her şeyden önce gelir" gibi yorumlar dikkat çekti.