Ünlü sanatçı Bülent Ersoy'un, makyörü Tolgahan Karataş ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle kadrodan ayrılması, "Dünya Güzellerim Tatilde" programının yayından kaldırılmasına neden oldu. Programın yayından kaldırılması, izleyiciler tarafından şaşkınlıkla karşılandı.

Yayından kalktı

Bülent Ersoy, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, makyörü Tolgahan Karataş ile yaşadığı sorunlar nedeniyle "Dünya Güzellerim Tatilde" programının kadrosundan ayrıldığını duyurdu. Ersoy'un ayrılığı, programın kanalın yayın akışından da kaldırılmasına neden oldu.

Sadece 2 bölüm yayınlandı

"Dünya Güzellerim Tatilde", Safiye Soyman, Banu Alkan ve Seray Sever'in yer aldığı ve batmış bir oteli kurtarma çabalarını konu alan program olarak tanıtılmıştı. Ancak, Show TV ile yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle programın yayını durduruldu. Çekimleri tamamlanan 11 bölümden sadece 2 bölüm izleyiciyle buluştu.