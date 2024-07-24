Panel’de konuşma yapacak Kemal Kılçadroğlu hakkında konuşan Bülent Kuşoğlu Türkiye’deki basın özürlüğü konusu hakkındaki düşüncelerini dile getirdi.

"Kemal Kılıçdaroğlu bu dönemde büyük fedakarlıklar yaptı"

Bülent Kuşoğlu konu hakkında, “ Öncelikle burada yoğun bir ilgi var ve bunu gördüğümüz için çok mutluyuz. Son yıllarda rejim değişikliği yaşadık diyebiliriz ve bunun da olumsuz sonuçlarını yaşadık. Bir parçası da medyaydı. Basın özgürlüğü açısından da sıkıntılar yaşadık bununla birlikte teknolojini getirmiş olduğu sorunlar da bulunuyor, yani Abdülhamit dönemindeki gibi değil sansür çok farklılaştı. Gazeteci kimdir tanımlayamıyorsunuz. Teknolojinin getirdiği büyük sorunlardan biri de medyanın tek taraflı olması için uğraşılmasıydı. İktidar tarafından devlet gücünün kullanılarak bunun yapılmaya çalışılmasıydı. Bunun sonucunda medyanın yüzde 80’lik bölümü maalesef iktidarı destekledi. İktidarın yanlışlarını göstermedi ve iktidarın yanlışlarını göstermedi ve gerçek anlamda sansür söz konusu oldu. Biz bu dönemde Cumhuriyet Halk Partisi olarak sadece parti faaliyetinin ötesinde sorumluluğumuzu gördük ve medyayı destekledik. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu bu dönemde büyük fedakarlıklar yaptı. Kimse farkında değil ama medya da bugün bazı televizyon yayın organları varsa muhalefeti destekleyen ve gerçekleri yazmaya çalışan bunlar Kılıçdaroğlu sayesindedir.” İfadelerini kullandı.

"Kemal bey kendisini anlatan biri değil"

Bu konuda Kemal Kılıçdaroğlu’na haksızlık yapıldığını belirten Kuşoğlu” Kemal bey kendisini anlatan biri değil basın özgürlüğü ile ilgili konuşuyor muhtemelen eski dönemde yaptıklarını dile getirmeyecektir. Ama ben söylemek istiyorum bugün yanımızda bildiğimiz halkı aydınlatan birçok basın ve medya kuruluşu Kemal Kılıçdaroğlu tarafından desteklenmiştir.” Dedi

"Kılıçdaroğlu siyasetin şu an duayeni sayılır"

Kemal Kılıçdaroğlu’nun İzmir ziyaretleriyle ilgili konuşan Kuşoğlu” Kılıçdaroğlu siyasetin şu an duayeni sayılır. Yıllardan beri birçok görevde yer almış, Türk ve dünya siyasetini iyi biliyordur. Kemal beye siyaset yasağı getirilemez. Kılıçdaroğlu parti siyaseti yapmıyor. Çevresinde bu tür düşüncesi olan çok ama gerçekten bir siyasi parti faaliyetinde bulunmuyor ama siyaset yapıyor. Her vatandaşımız gibi yapmakta haklıdır. Bugün burada aynı zamanda siyasi konu da konuşacak Dünyadaki ve Türkiye’deki siyasi gelişmeleri anlatmaya çalışacak ve bu da onun görevidir. Kemal Kılıçdaroğlu’nun parti içindeki gücünden rahatsız olanlar var. Bundan iktidar da rahatsız. Siyasette muhakkak birilerinin faaliyetleri birilerinin faaliyetlerini rahatsız edecektir. “ Şeklinde konuştu.

"İktidarın küçük ortağı ile arada büyük bir çekişme var"

CHP’de normalleşme sürecini değerlendiren Bülent Kuşoğlu ” Söz konusu Cumhuriyet Halk Partisi ve yönetimi Atatürk’ün partisi bu, bir şey yapılıyorsa bir gerekçesi ve mantığı vardır. Ben şahsım adına gerekçesini henüz anlamadım ama mantık aramaya çalışıyorum. Muhakkak siyasette yumuşamanın ülke açısından faydaları olur. Ama Türkiye açısından şu şartlar altında ben faydalı olduğunu düşünmüyorum. Zaten şu an sıkıntılar olduğuna göre normalleşme de uygulanamıyor demektir. En azından iktidarın küçük ortağı ile arada büyük bir çekişme var. Ekonominin sıkıntılı olduğu dönemde yumuşama değil de toplumun ezilen kesimlerinin desteklenmesi gerekiyor. Bununla birlikte daha güçlü ve aktif bir muhalefet yapılması lazım. Seçimden sonra CHP’nin verici parti olma sebebi yıllardır iktidara muhalefet etmesidir. Tam başarılı olmuşken bu politikadan neden vazgeçiyoruz? Ama bunların muhakkak CHP yönetimi nezninde bir açıklaması vardır.” Dedi

"Mevcut CHP iktidarını destekliyoruz"

Tüzü Kurultayı’nın seçimli kurultaya dönüşme ihtimali ve Kılıçdaroğlu’nun bununla ilgili çalışması olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Kuşoğlu” Öyle bir çalışma söz konusu değil zaten seçimlerden birinci çıkmış bir parti var bir yönetim değişikli söz konusu değil. Bizde mevcut CHP iktidarını destekliyoruz.” Şeklinde konuştu.

"Büyümenin gerektiği bir dönemdeyiz"

SHP ile ilgili iddiaları da yanıtlayan Bülent Kuşoğlu ”Bir yeni sistemden bahsettim bu siyasi partilerin ikitdar olduğu bir dönem değil. Kişilerin iktidar olduğu bir dönem. Cumhurbaşkanı olan iktidar oluyor partiler iktidar olmuyor. Böyle bir dönemde yeni bir partinin kurulmasının anlamı yok. Tam tersi Amerika sistemi gibi iki partinin olduğu bir sisteme doğru gidiliyor. CHP’nin diğer altılı masada olduğu gibi diğer siyasi zihniyetleri de kavrayıp daha da büyümesi gerekiyor. Bunun örneğini Kılıçdaroğlu yapmıştı yine öyle olmalı. Küçülmek yerine tam tersi büyümenin gerektiği bir dönemdeyiz.” Diyerek konuşmasını sonlandırdı.