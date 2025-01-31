Ünlü oyuncu Bülent Şakrak, Ceyda Düvenci ile yollarını ayırdıktan sonra aşk hayatıyla gündemden düşmüyor. Son olarak Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinde birlikte rol aldığı Burcu Kirman ile yeni bir aşka yelken açan oyuncunun mutluluğu uzun sürmedi.

Yılbaşında Kirman ile romantik bir fotoğraf paylaşarak ilişkisini duyuran Şakrak, "2025’e biz girdik. Allah artırsın, sofrayı kuran kaldırsın" notuyla dikkat çekmişti. Ancak oyuncu çift, kısa süre içinde birbirini sosyal medyada takipten çıkararak ayrılık sinyali verdi.

Yaş farkı gündem olmuştu

Bülent Şakrak’ın 1977, Burcu Kirman’ın ise 1999 doğumlu olması, çiftin ilişkisine yönelik eleştirileri de beraberinde getirmişti. 22 yaş farkı sosyal medyada tartışma yaratırken, bazı takipçiler “Aradaki yaş farkı çok fazla” yorumları yapmıştı.

Çiftin ayrılık sebebi hakkında herhangi bir açıklama yapılmazken, ilişkilerinin sona erdiği sosyal medya hareketlerinden anlaşıldı.